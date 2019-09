Schietpartij Stadshagen is mogelijk afrekening in criminele circuit

De politie kan de verhalen van de buurtbewoners nog niet bevestigen. Eén van de omwonenden zegt dat het waarschijnlijk om een poging tot liquidatie van de oudste broer gaat.

"Bij het uitstappen van de auto werd hij door een man op een scooter onder vuur genomen", zegt een buurtbewoner tegen misdaadjournalist.nl. "Er is ook teruggeschoten. De man wist te vluchten. Hij is er met een schampschot vanaf gekomen en kon zelf nog 112 bellen."

Kogelhulzen

Een buurtbewoner telde meerdere bordjes die doorgaans de plaats markeren waar kogelhulzen liggen. De bordjes liepen op tot nummer 31, wat er op zou kunnen wijzen dat er meer dan dertig keer is geschoten. Het slachtoffer is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Volgens burgemeester Snijders is hij elders ondergebracht.

Bordjes die bewijs markeren (Foto: RTV Oost)

Over de toedracht van het schietincident meldt één van de bewoners in de Stadshagen buurtapp;

"Om 3.50 schrok ik wakker van schoten, ik hoorde een hond aanslaan en iemand sprong over mijn schutting. Een man praatte, wij gingen uit bed en zien dat er een man op de veranda staat. Hij zegt beschoten te zijn en vraagt of hij binnen mag komen. We bellen de politie, maar die is al in de straat. Wij naar buiten, daar is de man ook al. Ook wij worden ondervraagd. Even later zien we licht in onze tuin. De politie zoekt naar sporen. Er ligt een pet van de man die waarschijnlijk bij ons over de schutting is gesprongen. We horen van de politie dat hij aan zijn schouder geraakt is. Probeer daarna nog maar te slapen."

Grillroom Davinci

Het vermoedelijke slachtoffer was tevens eigenaar van de voormalige grillroom Davinci in het centrum van Zwolle, waar in 2014 een enorme explosie plaatsvond.

Door een explosie werd de complete voorgevel van het pand weggeslagen. De eigenaar is daar zelf strafrechtelijk voor vervolgd omdat het om verzekeringsfraude zou gaan, maar werd uiteindelijk in april 2017 vrijgesproken.