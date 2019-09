Camper in Deventer gaat in vlammen op, politie vermoedt brandstichting

Een camper is afgelopen nacht in Deventer volledig door vlammen verwoest. Een auto die op dezelfde parkeerplaats stond, vatte ook vlam en is fors beschadigd. De politie gaat ervan uit dat het om brandstichting gaat.

De brand brak afgelopen nacht rond kwart over twee uit aan de Toutenburg, waar de camper en auto stonden geparkeerd. Bij aankomst van de brandweer stond de camper al in lichterlaaie, vanwege gasflessen in de kampeerwagen was er een gevaarlijke situatie.

Behalve de camper en auto sloegen de vlammen ook over op een verkeersbord en een boom.

Waarom de politie vermoedt dat het om brandstichting gaat, is niet bekend. Het parkeerterrein is afgezet voor forensisch onderzoek.

Pyromaan

De laatste jaren lijkt een pyromaan in Deventer actief te zijn. Ook de afgelopen week was het weer onrustig. Toen sloeg een containerbrand over op een schuurtje en een nacht later stond een auto in vlammen. In beide gevallen gaat de politie uit van brandstichting.