75 jaar bevrijding: RTV Oost spreekt in Canada met nabestaanden gesneuvelde militairen WOII

Sander legt hieronder in zijn eerste vlog vanuit Ottawa uit hoe Canada de 75 jaar bevrijding beleeft.

Een van de verhalen is van Rita Charlebois-Fraser. Zij is de 92-jarige zus van de in Holten begraven Alcide Charlebois. Rita vertelde dat haar broer op 19-jarige leeftijd wegliep van huis. Vader Charlebois had het vermoeden dat Alcide van plan was het leger in te gaan en probeerde te voorkomen dat zijn zoon zou tekenen voor het leger. Vader had immers niet voor niets een boerderij gekocht, waar Alcides toekomst verzekerd leek. Het liep anders, vertelde de zus.

Belofte

Rita is opgespoord door Margriet Dekkers, die nu voor de Universiteit Twente werkt. Margriet heeft een tijd in Canada gewoond en gewerkt. Via haar connecties in Quebec spoorde ze familie van Alcide op. Zij inspireerde de researchcommissie van het ICB om te kijken of er nog meer kandidaten zijn om te interviewen.

Een van de andere geïnterviewde mensen is Wolf Solkin uit Montreal, veteraan van het Algonquin Regiment. Zijn vriend Bill O'Donnell ligt in Holten begraven. Wolf vertelde interviewer Jan Braakman een verhaal over zijn vriendschap met Bill en de tragische wijze waarop zijn vriend om het leven kwam. Het kostte hem decennia om een belofte aan zijn vriend in te lossen.

Veel aanmeldingen

De complete verhalen van Rita en Wolf maken deel uit van een uitgebreide documentaire die Sander maakt. Voor het historisch document worden deze week nog acht interviews afgenomen in de provincies Saskatchewan, Alberta en Ontario.

Het interviewproject levert nog steeds nieuwe suggesties op voor kandidaten voor interviews, ook vanuit Canada. Tientallen namen werden aangedragen via websites, email of door persoonlijke contacten in Canada.

In Holten begraven

De selectie is in eerste instantie beperkt tot mensen die zelf de in Holten begraven jongens nog hebben gekend. Verder moest onder andere om logistieke redenen een strenge selectie worden gemaakt in de te interviewen mensen.

De documentaire wordt later dit jaar uitgezonden en zal ook te zien zijn in het vernieuwde informatiecentrum. Het project wordt ondersteund door een subsidie van de gemeente Rijssen-Holten.