Bewoners Baalderborg dansen zich in het zweet voor openingsceremonie Special Olympics Hardenberg

De spieren worden losgemaakt en de spanning loopt op: vanavond was de generale repetitie voor de openingsceremonie van de Special Olympics, aanstaande zaterdag in Hardenberg.

Zo'n 200 verstandelijk beperkte sporters uit heel Nederland nemen het tegen elkaar op in zwem-, gymnastiek- en atletiekwedstrijden. Ieder op zijn eigen niveau, maar allemaal met hetzelfde enthousiasme en inzet.

Openingsceremonie

En net zoals bij de Olympische Spelen wordt het evenement geopend met een heuse ceremonie. En dat gaat niet vanzelf: bewoners van instelling De Baalderborg Groep oefenen al een paar weken de dansjes in. Onder begeleiding van bewegingsagoog Rita Lennips en studenten van het Alpha College in Hardenberg dansen de bewoners zich in het zweet.

Lennips vindt het plezier bij het bewegen het belangrijkste. "Het is mooi dat iedereen mee kan doen, op zijn of haar niveau", zegt ze. "Bij de wedstrijden zijn er sporters, mensen die vaker bewegen en sporten, maar er zijn ook veel mensen met een beperking die dat niet kunnen. En hierbij kan iedereen meedoen. We laten zien wat er mogelijk is als je een beperking hebt."

'Iedereen moet kunnen sporten'

Deelnemers Rick, Babette en Janiek hebben zin in zaterdag. Rick heeft in het verleden zelf meegedaan aan wedstrijden, maar doet dit jaar alleen de openingsceremonie. "Het is wel spannend, maar gezond spannend. En ik vind dat iedereen moet kunnen sporten, of je nu een beperking hebt of niet."

De Special Olympics zijn zaterdag 28 september in Hardenberg.