Werkstraf geëist tegen 'simpele huisvrouw' uit Raalte voor grootschalige vuurwerkhandel

Tegen een 32-jarige vrouw uit Raalte is een werkstraf van 200 uur en twee maanden voorwaardelijke cel geëist voor haar rol in de handel in illegaal vuurwerk. De rechtbank buigt zich de komende dagen over de omvangrijke vuurwerkzaak. In totaal zijn er drie dagen voor de zaak uitgetrokken en staan er zes verdachten voor de rechter.

De Raaltese is de partner van de 35-jarige hoofdverdachte uit Raalte die vandaag eigenlijk ook terecht zou staan. Omdat zijn advocaat ziek is, is de zaak uitgesteld. De man verscheen wel voor de rechters, maar kon uiteindelijk de zaak tegen zijn partner volgen vanaf de publieke tribune.

De vrouw verscheen overigens zelf niet, volgens haar advocaat is ze 'een simpele huisvrouw die een beetje op is van de zenuwen door deze zaak'.

Doos met papiergeld via de post

De zaak rond de handel in illegaal vuurwerk kwam eind 2016 aan het licht toen er bij het pakketverzendbedrijf UPS in Duitsland een verdacht pakketje naar Italië werd aangetroffen. Medewerkers van het bedrijf haalden het pakket door de scanner en zagen dat er een groot contant geldbedrag verpakt was in een wasmiddelendoos.

Een verdachte manier van geld verzenden, zeker omdat het ging om biljetten van 200 en 500 euro. Ze schakelden de Nederlandse tak van het bedrijf in en stuurden het pakket terug.

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) werd ingeschakeld en duidelijk werd dat het pakket verzonden was door de 32-jarige huisvrouw. De alarmbellen gingen bij opsporingsinstanties af toen bleek dat de partner van de vrouw al in 2013 was veroordeeld wegens handel in illegaal vuurwerk. Als snel werd besloten om een huiszoeking te doen in de woning in Raalte.



Bestellijsten

Die huiszoeking was eind november 2016. De politie vond in de keuken van de woning van het stel niet alleen een hoeveelheid munitie en geld, maar ook bestellijsten met namen van kopers en medeverdachten. Ook bleken er grote bedragen contant gestort te zijn op een bankrekening van de 32-jarige vrouw.



Daarnaast werd in de woning een 'jammer' - een zender om radioverkeer van bijvoorbeeld de politie mee te storen - gevonden.



Honderden kilo's

Het onderzoek leverde ook een flinke vuurwerkvangst op. In een loods in Wierden werden honderden kilo's illegaal vuurwerk aangetroffen en in een bestelbus in Olst werd zeker 870 kilo illegaal vuurwerk zat. Een zoeking in een garagebox in Zwolle leverde een partij van 700 kilo op.

Betaling voor machine

Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat geen van de aangehouden verdachten veel heeft willen verklaren bij de politie. Over het onderschepte geldbedrag zegt de 35-jarige hoofdverdachte dat het een betaling was voor een machine waarmee koperen kabels gestript kunnen worden. Maar daar is geen enkel bewijs van, aldus de officier van justitie, die de vrouw in ieder geval verdenkt van witwassen.





Ook moet de vrouw volgens de officier van justitie geweten hebben dat de bijna 150 kogelpatronen en de 'jammer' aanwezig waren in hun woning. De spullen lagen namelijk in de keukenkastjes en in een plastic zak op de keukentafel.



De advocaat van de vrouw gaf aan dat de patronen gevonden waren in een kluis. Die kluis was gesloopt in het oud-metaalbedrijf van de familie van de 35-jarige hoofdverdachte. "Mijn cliënt wilde de munitie op de avond van de huiszoeking naar de politie brengen", aldus de advocaat.





De rechtbank behandelt later deze week de zaken tegen de andere verdachten. Waarschijnlijk worden alle zaken donderdag afgesloten en doet de rechtbank twee weken daarna uitspraak.