Gemeente Hengelo onverbiddelijk: mindervalide Gea (54) moet haar driewieler inleveren

De brief met de onheilstijding plofte maandagochtend op de deurmat bij Gea. De boodschap is duidelijk: omdat Gea niet over een deugdelijke fietsenstalling beschikt, moet ze haar driewieler inleveren.

Slecht ter been

En dat terwijl ze juist zo afhankelijk is van dat vervoermiddel. Gea lijdt namelijk aan een oedeem aan haar voeten, waardoor ze uiterst slecht ter been is. De driewieler is zodoende zo ongeveer een eerste levensbehoefte. Onder meer om naar de Voedselbank te kunnen.

De driewieler heeft ze in bruikleen. Gekregen van de gemeente Arnhem, waar ze voorheen woonde. Maar nadat ze door haar ex-partner op straat was gezet, verhuisde ze naar Hengelo. Juist om dichtbij haar zoon te kunnen wonen. Ze betrok een kamer in de binnenstad, maar daar wringt nu juist het probleem.

"Ik heb niet echt een stalling. Vandaar dat de driewieler naast mijn huis staat. Keurig op slot, maar inderdaad: ik heb hier geen overkapping."

Struikelpunt

En dat is het grote struikelpunt voor de gemeente Hengelo. Helemaal onverwacht komt de brief overigens niet, want ambtenaren wilden eerder dit jaar de driewieler al eens confisqueren, zo meldde RTV Oost.

Gea tekende daar toen bezwaar tegen aan, maar dat is nu afgewezen. De ambtenaren schrijven onder meer dat ze er zelf voor heeft gekozen om in een woning te gaan wonen die feitelijk ongeschikt is voor een mindervalide. Zelf vindt ze dat ze geen keus had. Ze stond in Arnhem immers op straat en was zodoende met de grootste spoed op zoek naar woonruimte.

Geen keus

In de nieuwste brief wordt Gea te verstaan gegeven dat ze binnen zes weken een bezwaarschrift kan indienen tegen de beslissing. Dat gaat ze nu doen, zo laat haar begeleider weten. "Gea heeft simpelweg geen andere keus. Die driewieler heeft ze nodig om naar de Voedselbank te kunnen. Kan ze daar niet meer naar toe, dan zou ze dus dood gaan..."

Gea ziet het even niet meer zitten. "Ik heb die driewieler gewoon nodig. Om de stad in te kunnen, om naar mijn zoon te gaan. Zonder dat ding ben ik nergens. Dan kom ik straks mijn deur niet meer uit."