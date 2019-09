Advocaat bevestigt: slachtoffer liquidatiepoging Zwolle oud-eigenaar grillroom

De beschoten Zwollenaar is geboren in Afghanistan, maar getogen in de Hanzestad. De afgelopen jaren kwam hij geregeld in beeld bij politie en justitie. Zo zou hij zijn eigen grillroom in brand hebben gestoken. Bij de brand en de daaropvolgende explosie vloog de hele pui eruit. De rechtbank achtte destijds niet bewezen dat de man echt achter de brandstichting zat. Wel is hij veroordeeld voor oplichting, mishandeling, drugsbezit en andere feiten.

Cash en coke

Bij een huiszoeking in zijn huis werden eerder tienduizenden euro's cash geld, cocaïne en een duur horloge gevonden. Volgens buurbewoners probeerde de beschoten man samen met zijn broertje de laatste jaren op gewelddadige wijze de cocaïnehandel van Zwolle in handen te krijgen.

De politie is nog volop in de wijk Stadshagen aanwezig (Foto: News United / Stefan Verkerk) Fotograaf: News United / Stefan Verkerk De politie is nog volop in de wijk Stadshagen aanwezig

De man bestuurde een luxe-auto die meer dan 100.000 euro heeft gekost, maar woonde in een sociale huurwoning in de wijk Stadshagen. Dat huis staat op naam van zijn vriendin, zeggen omwonenden.

Salvo

Zondagochtend schrok de buurt op van geweersalvo's. Vanaf een scooter werd met een automatisch wapen eerst de luxe-wagen beschoten waarin de Zwollenaar zat. Toen die zijn auto ontvluchtte, ging de kogelregen door. Veel kogels sloegen in bij omliggende huizen. De beschoten Zwollenaar raakte lichtgewond aan zijn schouder.

Tientallen kogels werden afgevuurd (Foto: RTV Oost) Fotograaf: RTV Oost

Nadat hij door een gangetje was gevlucht, is hij over een schutting geklommen. In de tuin van dat huis heeft hij om hulp geroepen: "Help, ik ben gewond. Laat me erin, bel de politie!" De bewoner heeft uit zijn slaapkamerraam geantwoord dat hij de politie zou bellen, maar dat de beschoten man niet welkom was in zijn huis.

Weer paniek

Gisteravond sloeg de buurt weer de schrik om het hart toen politiewagens met gillende sirenes dezelfde straat inreden. Achteraf bleken ze opgeroepen om een transport te begeleiden van in beslag genomen auto's. De beschoten auto is meegenomen voor sporenonderzoek, maar ook de auto van de vriendin en een scooter.

De CDA-fractie in de stad heeft vragen gesteld over de beschieting en met name over de veiligheid in de wijk. Zo vraagt de partij om meer capaciteit bij de politie. Ook is de partij benieuwd wat de plannen zijn om het gevoel van onveiligheid in de buurt te verminderen. Vandaag lopen er in ieder geval zwaar bewapende agenten door Stadshagen.