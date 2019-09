Onbegrip en boze reacties op openstellen laagvliegroutes Lelystad Airport

Het besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen om de vliegroutes naar Lelystad Airport alvast te openen, levert veel onbegrip op. Van Nieuwenhuizen heeft besloten om vanaf 7 november de laagvliegroutes over Overijssel en Gelderland open te stellen, hoewel het vliegveld voorlopig nog niet open kan gaan.

Naast een volledig brandweerkorps heeft de minister ook 24 luchtverkeersleiders aangesteld op het vakantievliegveld in Flevoland. Deze stap heeft in de (sociale) media tot beroering geleid. "Wat moeten die brandweermannen en verkeersleiders doen op een vliegveld waarop voorlopig nog jaren geen grote kisten zullen landen?"

Laagvliegroutes opengesteld

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Van Nieuwenhuizen nu ook aangekondigd dat de vliegroutes uit de B+-variant per 7 november opengesteld zijn. Alle grote vliegtuigen vallend onder het 'handelsverkeer' zullen van die routes gebruik moeten gaan maken.

Grote consequenties

Openstellen van die bekritiseerde laagvliegroutes heeft grote consequenties voor al het andere vliegverkeer, zo stellen de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL), Netherlands Association of Commercial Aviation (NACA) en de AOPA, de Nederlandse vereniging van piloten en vliegtuigeigenaren.

"De noodzaak ontbreekt om luchtverkeersleiding op Lelystad Airport in te stellen", zo zeggen de directeuren van de drie organisaties.

Door het open stellen van de vliegroutes, zal er weinig ruimte over blijven om ander vliegverkeer af te handelen luchtvaartorganisaties

Niet aanvaardbaar

"We hebben de problematiek van de verdringing van de algemene luchtvaart heel vaak bij u onder de aandacht gebracht, maar we hebben nimmer een adequaat antwoord ontvangen. Het is niet aanvaardbaar dat de overheid volledig aan deze problematiek voorbij gaat alsof deze niet bestaat."

De drie organisaties voor vliegverkeer vinden dat er geen deugdelijke consultatie heeft plaats gevonden. Voor een deel was men niet op de hoogte en bovendien wordt het algemene vliegverkeer sterk beperkt. Verder vinden de organisaties het 'onbegrijpelijk' dat er luchtverkeersleiders op Lelystad komen, terwijl op Maastricht en Groningen Airport juist een fors tekort is aan verkeersleiding.

Verbolgen

Ook de Samenwerkende Actiegroepen zijn verbolgen. Want als de 'hobbels' als de stikstofuitstoot en de verkeersverdelingsregeling zijn opgelost, "staat niets meer in de weg om Lelystad Airport in gebruik te nemen met de zo verfoeide laagvliegroutes".

Dan hebben we al die jaren voor niets gestreden! Hans Kempenaar

Definitief

Een van de leden van HoogOverijssel, Hans Kempenaar: "Mij bekruipt het gevoel dat dit wel eens de definitieve situatie kan zijn. En dan hebben we al die jaren voor niets gestreden." Kempenaar vreest de vakantievliegtuigen, omdat die op lage hoogte recht over zijn woonwijk Berkum zullen komen.

Schiphol belangrijk

Er was de afgelopen jaren veel kritiek op met name de laagvliegroutes over de provincies Gelderland, Overijssel en Friesland. Om de vliegtuigen van en naar Lelystad te kunnen laten vliegen, mogen ze het vliegverkeer naar Schiphol niet hinderen. Daarom heeft minister Van Nieuwenhuizen nieuwe vliegroutes ontworpen die onder de routes van Schiphol door gaan.

In de praktijk betekent dit dat vliegtuigen naar Lelystad Airport straks op een hoogte van zo'n 1.500 meter over de Zwolse wijken Berkum en Stadshagen zullen komen. In Wilsum en de buitenwijken van Kampen kan dit zelfs gebeuren op een hoogte van 900 meter.

Luchtruimherindeling

Van Nieuwenhuizen zegt dat de laagvliegroutes verleden tijd zullen zijn als het luchtruim opnieuw is ingedeeld. De minister heeft daarvoor tot 2023 uitgetrokken, maar deskundigen zeggen dat een dergelijk ingrijpend proces zeker acht tot negen jaar zal duren. Tot die tijd zal de regio het met laagvliegroutes moeten doen.