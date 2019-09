Deze ondernemers fleuren grijze schoolpleinen op met interactieve speeltoestellen

En dat spelen is de afgelopen jaren natuurlijk drastisch anders geworden met de komst van smartphones en spelcomputers. Hartong merkt dit ook en bij Yalp laten hij en zijn collega's zich hierdoor inspireren.

"We zien natuurlijk dat kinderen niet meer uitgedaagd worden door een schommel of klimrek. We zoeken naar manieren om dat verslavende element van games te verwerken in onze nieuwe buiten speeltoestellen."

"Test je nieuwe producten snel met gebruikers dan weet je of je op de goede weg zit." Thomas Hartong (Foto: Yalp)

De beste ideeën van Overijssel Ondernemers in Overijssel zitten niet stil. Ze werken zich in het zweet om met hun innovatieve idee de nieuwe Booking.com of Thuisbezorgd.nl te worden. En dat harde werken wordt opgemerkt. De vakjury van de Kamer van Koophandel nomineerde 20Face, 4Silence, GoalGorilla, Icologiq, Kidzstore, Medical Precision, en Yalp als meest innovatieve ondernemingen van Overijssel. Op 25 september wordt de definitieve lijst bekend gemaakt. En tot die tijd stellen we de genomineerde ondernemers uit Overijssel in deze serie aan je voor. Via deze link stem je op jouw favoriete Overijsselse bedrijf.

Samen met zijn collega Rob Tuitert ontwikkelde Hartong een nieuw interactief speeltoestel: de Memo. Hiermee werden de twee werknemers van Yalp genomineerd voor de Innovatie Top 100 van de Kamer van Koophandel.

"Memo staat voor 'movement and memory'. De bedoeling is dat kinderen tijdens elk spel dat ze spelen op de Memo, worden gemotiveerd om te bewegen en je hersenen te gebruiken. Elke Memo bestaat uit zeven pilaren, met een rond touch-screen. Met die palen kan je allerlei spelletjes spelen door te tikken, te swipen. Denk bijvoorbeeld aan memory of kleurtje veroveren.”

Yalp-play

"De naam Yalp is volgens mij ooit eens bedacht door een monteur bij ons", vertelt Hartong. Zo'n 10 jaar geleden stapte hij het kantoor in Goor binnen als stagiair. Hij studeerde af op de interactieve voetbalmuur en kon daarna blijven om aan de slag te gaan met het ontwerpen van innovatieve spellen en -speeltoestellen.

Voor de CEO Ben Admiraal is het ontwikkelen van interactieve speeltoestellen de reden dat hij de Nederlandse tak van het Finse speeltoestellen bedrijf, Lappset, destijds wilde overkopen. Op een conferentie ontmoette hij Rob Tuitert en later kwam Hartong daarbij. Tegenwoordig runnen Tuitert en Hartong de research and development afdeling van Yalp en werken ze samen met game designers, werktuigbouwkundigen en developers om nieuwe speeltoestellen voor jong en oud te ontwerpen.

Ondernemers inspiratie Blijf niet achter je bureau zitten, ga naar buiten en ga het zo snel mogelijk uitproberen met een gebruiker. Dan weet je of het een goed idee is. - Thomas Hartong



Grijze massa’s stoeptegels

Voor de Memo lieten Hartong en Tuitert zich inspireren door schoolpleinen waar kinderen in Nederland op spelen. Na observaties begrepen ze ineens waarom kinderen in de pauze liever op hun spelcomputers spelen, dan buiten op het plein. "Goed, het wordt wel steeds beter maar veel schoolpleinen die we bezochten zijn gewoon zo saai. Eindeloze grijze massa’s van stoeptegels kwamen we tegen. Wij vonden dat dat leuker kon."

"Test je nieuwe producten snel met gebruikers dan weet je of je op de goede weg zit." Thomas Hartong (Foto: Yalp)

Het idee voor de Memo kreeg pas echt vorm nadat Hartong en Tuitert een prijs wonnen waarmee ze financieel een duwtje in de rug kregen om de prototypes in het veld te kunnen testen. "We kwamen erachter dat kinderen soms de spellen heel anders begrijpen of dat de hoogte van de paaltjes dan net niet goed is, waardoor ze bordjes niet kunnen lezen wanneer de zon erop schijnt." In de testfase van de Memo leerde Hartong een van de ondernemerslessen waar hij nu nog elke dag plezier van heeft.

Stom spel

"We doen nog altijd research voordat we iets gaan maken vanuit het idee. Hoe meer vragen je van te voren kan beantwoorden hoe beter, maar we proberen altijd zo snel mogelijk te testen met gebruikers. Als we testen, nodigen kinderen uit om het concept spel te spelen."



En wie dacht dat de feedback van kinderen subtiel is, heeft het mis vertelt Hartong. "Dan zie je ze weglopen of hoor je ze zeggen: 'Jemig, wat een stom spel'. Dat is best hard om te horen, maar al die signalen zijn belangrijk voor ons. Fail fast, dan weet je veel sneller of je de juiste richting hebt gekozen dan wanneer je eindeloos achter je bureau blijft zitten."

Hartong kan er wel om lachen, zeker omdat ze bij Yalp werken met een speciale tool waarmee een concept spel in een mum van tijd gebouwd en aangepast kan worden.

"Test je nieuwe producten snel met gebruikers dan weet je of je op de goede weg zit." Thomas Hartong (Foto: Yalp)

Zelf blijven spelen

Om nieuwe speeltoestellen te ontwerpen waar kinderen en ouderen met meer plezier gaan bewegen, heeft het team van Hartong zijn eigen manier om creatief te blijven. "Als we een spel gaan verzinnen dan gaan we met z’n allen naar buiten om met post-its, als een soort paper-prototyping, samen op een actieve manier dat spel te ontwikkelen terwijl we het spelen. Zo kunnen we op elkaars ideeën door-associëren, want creativiteit komt nooit alleen."