Oprichter Dream or Donate blikt terug: "Ik heb altijd gezegd dat ik zou betalen"

Nu alle gedupeerden van de crowdfundwebsite Dream or Donate hun geld hebben gekregen , is het voor oprichter Robert-Jan Mastenbroek tijd terug te blikken op de afgelopen bewogen weken. "Ik vind niet dat ik in gebreke ben geweest. Ik heb altijd gezegd dat ik zou betalen", laat hij weten in een open brief.

De website van Mastenbroek, beter bekend als Broer Rasta, ging op 28 augustus plotseling offline. Gedwongen door een hack, zegt de ondernemer. "Ik had op dat moment zelf geen toegang meer tot de database, maar de hackers wel. Ik heb er vervolgens voor gekozen om alle data te verwijderen om verdere schade te voorkomen."

De actie zorgt voor paniek bij de mensen die geld zouden krijgen van Dream or Donate voor bijvoorbeeld dure operaties in het buitenland. "Op dat moment kreeg ik een stortvloed van media over mij heen. Die dag werd ik vaak thuis bezocht, door de media en door enkele Dromers. Ik stond iedereen te woord met steevast hetzelfde verhaal: 'Het is inderdaad niet goed gegaan, maar ik ben verantwoordelijk en ik zal de Dromers uitbetalen’."

Politie

Mastenbroek ging vervolgens zelf naar de politie toen er volgens hem 'ongure types' langs zijn huis liepen. "Om te overleggen wat wijsheid was en de boel niet te laten escaleren. Na een vier uur lang gesprek was er geen aanleiding om aangifte te doen. Ik heb wel het hele verhaal verteld. De politie gaf aan dat, wanneer ik zou uitbetalen, ik niet strafbaar was."



Er werd beslag gelegd op de communicatiemiddelen van Mastenbroek voor verder onderzoek. Enkele dagen later kreeg hij zijn spullen terug. "Bij teruggave is nogmaals bevestigd door de politie Oost-Nederland dat niemand er wat aan had om mij aan te klagen, zolang ik iedereen schadeloos zou stellen."

Mijn prioriteit lag niet bij het zuiveren van mijn naam Broer Rasta

"Door de continue media-aandacht en de bezoekers aan mijn huisadres moest ik van de ene veilige locatie naar de andere. Elke dag werd er iets in de media geschreven. Er werd bij Jinek en Beau gesproken over Dream or Donate. Maar terugkijkend was alles weinig inhoudelijk. Ik had toen al meerdere malen tv-ploegen aan de deur gehad die ik te woord heb gestaan. Maar telkens als ik mijn verhaal deed, werden selectieve quotes gebruikt door derden, ter sensatie. Daarom ben ik niet ingegaan op een interview op live televisie. Mijn prioriteit lag op dat moment niet bij het ‘zuiveren van mijn naam’, maar bij het oplossen van het probleem."





Mastenbroek onderzocht wie er allemaal geld kregen. "Ik had de data niet, maar mijn betaalprovider Pay.nl gelukkig nog wel. "Een aantal dromers eiste aantoonbaar te veel geld, terwijl anderen nog geen claim hadden ingediend. Ik moest zorgvuldig zijn, want ik kon niet meer uitbetalen dan ik had binnengekregen. Eenmaal onzorgvuldig uitbetaald, zou ik geld tekort komen om anderen hun deel te geven."



Schikking

Mastenbroek vervolgt: "Toen alles in kaart was gebracht, heb ik elke Dromer via het informatiekanaal op de hoogte gebracht van mijn visie op de uitbetaling. Hier waren geen onenigheden over en die Dromers zijn begin deze week uitgekeerd." Met de 31 cliënten van advocatenkantoor De Vries & Kasem werd een schikking getroffen.

"Ik vind niet dat ik in gebreke ben geweest. Ik heb altijd gezegd dat ik zou betalen. Ik heb helder gecommuniceerd over het probleem, updates via het informatiekanaal gegeven en aanbetalingen gedaan om mijn goede wil te bewijzen. Wat had ik nog meer kunnen doen, anders dan herhalen."

Het is mijn levenswerk om goed te doen Broer Rasta

Beslag opgeheven

Het beslag dat het advocatenkantoor op het 1,1 miljoen euro kostende landgoed van Mastenbroek in Witharen had gelegd, is inmiddels opgeheven.



"Er was veel ongeloof en er werd veel gepraat. Maar terugkijkend heb ik gedaan wat ik moest, maar ook beloofd heb te doen. Mensen geloven wellicht nog steeds niet dat ik ben gehackt. Ik kan niet anders dan aangeven dat ik nooit was gestopt met Dream or Donate als dit niet het geval was geweest. Het is mijn levenswerk om goed te doen."