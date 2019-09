Nog deze week crisisberaad in Zwolse wijk Breecamp na mislukte liquidatie: "We willen hier veilig wonen"

Het bestuur van de bewonerscommissie van de Zwolse wijk Breecamp, die afgelopen weekeinde werd opgeschrikt door een mislukte liquidatie, gaat nog deze week rond de tafel met de wijkagent en wijkmanager. De man die werd beschoten de toegang tot de wijk ontzeggen, is volgens voorzitter Maarten Tomson geen reële optie, maar inzet van het gesprek is volgens hem klip en klaar. "We willen hier veilig wonen."

De schrik in de wijk Breecamp zit er nog steeds goed in. De man, die afgelopen weekeinde werd beschoten, raakte slechts licht gewond. Voorlopig verblijft de Zwollenaar volgens zijn advocaat elders. Zijn vriendin heeft een huurhuis in de wijk, die deel uitmaakt van Stadshagen. Bewoners houden zodoende hun hart vast dat de Zwollenaar op korte termijn terugkeert naar de wijk.

Rond de tafel

Volgens voorzitter Maarten Tomson heeft het wijkcomité na de schietpartij aangedrongen op een gesprek met de wijkagent en wijkmanager. "We hebben intussen contact gehad en afgesproken dat we op korte termijn met elkaar rond de tafel gaan. We gaan ervan uit nog deze week."

'Negatief woonadvies'

Waar de buurt zich met name zorgen om maakt, is de veiligheid. "Het lastigste is dat deze man blijkbaar een vuurwapen bij de hand had, waarmee ook zou zijn teruggeschoten. De grote vraag is dan ook: wat kunnen we binnenkort nog meer verwachten?"

Kinderrijke buurt

Kan de buurtcommissie aandringen op een 'negatief woonadvies', waarbij het een moreel appèl doet op de Zwollenaar voorlopig niet terug te keren naar de buurt tot de gemoederen weer enigszins tot bedaren zijn gekomen? Tomson zegt daar niet op vooruit te willen lopen. "Wat ik wel kwijt wil, is dat het hier een kinderrijke buurt is en we met z'n allen vooral veilig wonen. Dat is het belangrijkste sentiment dat hier momenteel leeft."