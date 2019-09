Boer en boerin uit Witharen naar Den Haag voor demonstratie: "Er wordt veel over ons gesproken, maar weinig met ons"

De demonstratie vindt volgende week dinsdag plaats. De boeren willen hiermee aandacht vragen voor de in hun ogen aanhoudende kritiek op de landbouwsector bij het oplossen van milieu- en natuurproblemen.

Boer Marcel vertelt: "Mensen hebben een mening over de sector, dat we moeten krimpen en krimpen. Ik hoop dat we door de demonstratie de juiste aandacht krijgen en dat we aan tafel komen te zitten om mee te praten."

Regels

Maar dat is niet de enige reden dat Marcel en Nicole gaan demonstreren in Den Haag. "Boeren hebben te maken met zoveel regels", vertelt Marcel. "En nu krijgen we een nieuw probleem: het stikstofverhaal." Het is voor Nicole de druppel om te gaan demonstreren in Den Haag.

Ze vertelt: "We hebben een emissiearme stal en er wordt ook veel stikstof opgenomen door onze eigen gewassen, bijvoorbeeld de klaver. Maar dat wordt nooit verteld door de politiek."

Stikstofproblematiek



Stikstof is een gas en zit in onze lucht. We ademen het in en uit en daar is niets mis mee. Dat is namelijk niet reactief. De stikstof die een probleem vormt is reactief stikstof. Dat is stikstof die een verbinding aangaat met bijvoorbeeld zuurstof, dan krijg je stikstofoxide en dat gebeurt bij de verbranding van fossiele brandstof. De stikstof kan ook een verbinding vormen met waterstof. Dan krijg je ammoniak en dat zit in kunstmest. Meer stikstof in de lucht? Bodem verzuurt en een ander effect is dat hard groeiende planten, zoals brandnetels, sneller groeien en de biodiversiteit afneemt. Dat is slecht voor insecten, zoals de vlinders en bijen.

Opgegroeid op de boerderij

Ook vinden Marcel en Nicole het belangrijk om kennis over te dragen aan de burgers. "Mensen beseffen zich niet dat wij altijd werken. In het weekend, in vakanties, tijdens de kerst en ga zo maar door", vertelt Marcel.

Nicole vult aan: "We geven veel gasten een rondleiding, maar dan krijgen we nog te veel vragen waarvan wij denken 'ohjee, weet je dat niet?' Mensen komen hier met een bepaald beeld, maar gaan naar huis met een ander beeld." Het is volgens het stel dan ook goed om de mensen te vertellen hoe het er werkelijk aan toe gaat op een boerderij."

Genieten

Ondanks alles genieten Marcel en Nicole iedere dag van het leven op de boerderij. "Als kind liep ik al rond op de boerderij, we deden niets anders. En nu vind ik het leuk om te werken op de boerderij, samen met mijn drie zoons", zegt Marcel trots.

Ook Nicole is gek op het boerenleven. "Ik kan er ontzettend van genieten om de koeien weer op te halen uit de wei. Ook geniet ik ervan als de kalfjes aan het dansen zijn."

Nicole voert de kalfjes (Foto: RTV Oost/ Tim Woldering)

Positieve actie

Beiden hopen dat de demonstratie volgende week positief verloopt. "Wij willen positief in het nieuws komen. We moeten het samen doen, samen staan we sterk", aldus Marcel.