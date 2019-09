Overijsselse LHBTI’er voelt zich vaak onveilig: "Ik durfde niet meer naar school"

LHBTI'ers in de provincie krijgen vaak te maken met asociaal gedrag en discriminatie. Dit gebeurt niet alleen op straat, twee derde van de LHBTI'ers voelt zich ook onveilig op school of het werk. Dit zijn de uitkomsten van Samenlevingsonderzoek Oost-Nederland, waarin de acceptatie van LHBTI'ers in Overijssel en Gelderland werd onderzocht.

Pesten

Onderuit halen, uitschelden en achtervolgen. Hier had Jordy op de basisschool en op de middelbare school dagelijks mee te maken. Jarenlang werd hij gepest. "Ik voelde me alleen en klein. Alsof ik niks waard was."

Ook Sam is gepest op de basisschool en middelbare school. Sam is transgender en is sinds vorig jaar in transitie van vrouw naar man. "Wat is er mis met je. Je bestaat niet", kreeg hij vaak te horen.

Sam is voorlichting gaan geven over genderdiversiteit (Foto: RTV Oost)

Voorlichting

Om jonge LHBTI’ers te helpen en meer acceptatie te creëren, zijn Jordy en Sam hun ervaringen gaan delen. Allebei geven ze voorlichting vanuit het COC op middelbare scholen. Niet altijd even leuk, maar wel noodzakelijk. "Toen ik uit de kast kwam voelde ik mij heel alleen. Ik kende geen andere LHBTI'ers. Door voorlichting te geven wil ik jongeren laten zien dat ze niet de enige zijn", zegt Jordy



Acceptatie

Jordy voelt zich ondertussen geaccepteerd. Dat komt vooral door zijn familie en goede vrienden. Voor Sam is dat anders, hij voelt zich nog niet geaccepteerd. "Ik sta aan het begin van mijn geluk en ik blij met wie ik ben", toch merkt hij dat zijn omgeving niet altijd positief is. "Ik loop ook niet graag alleen over straat of door de kantine op school."

Begrip

Sam en Jordy stuiten vaak op onbegrip. "Waarom heb je hiervoor gekozen?", krijgen ze vaak te horen, terwijl het voor hen geen keuze is. Dit is ook een van de redenen waarom Sam voorlichting is gaan geven. "Er is mij tijdens seksuele voorlichting nooit iets verteld over homoseksualiteit of transgenders. Daardoor weten veel jongeren ook niet wat het inhoudt."

'Homo' is geen scheldwoord (Foto: RTV Oost)