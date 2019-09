"Geen nieuwe kunstgrasvelden in Enschede", sust wethouder na aankondiging strafzaak om korrels

Er worden de komende tijd geen nieuwe kunstgrasvelden met SBR-korrels in Enschede aangelegd. Met dat antwoord reageert wethouder Niels van den Berg op politieke vragen over kunstgrasvelden. Vorige week werd duidelijk dat het Openbaar Ministerie een strafzaak tegen de Sportaal, de beheerder van de gemeentelijke velden, is gestart na aangiftes van milieu-organisaties.

Sportaal zou volgens de milieu-organisaties willens en wetens het milieu vervuild hebben met de omstreden korrels. Over de korrels, gemaakt van oude autobanden, ontstond de afgelopen jaren veel commotie na publicaties van het tv-programma Zembla in 2016, met name over de gezondheidsrisico's voor de mens. Niet alleen in Enschede liggen dit soort velden, maar in heel Nederland.

Lees ook: 10 vragen over de rubberkorrels in de kunstgrasvelden

en RIVM: 'Rubberkorrels kunstgrasveld slecht voor milieu'

De korrels kunnen ook de grond verontreinigen, waar milieu-organisaties zich grote zorgen over maken. Ze hebben daarom aangifte gedaan tegen een beheerder, in dit geval Sportaal in Enschede.

Verrassing

Op kunstgrasvelden bij voetbalclub Vogido in Enschede zouden de korrels vaak naast het veld te vinden zijn en zo stoffen als zink en kobalt in het milieu lekken. De beheerder Sportaal heeft een zorgplicht om de korrels terug het veld op te vegen. Het OM blijkt de aangifte nu dus serieus genoeg te vinden voor een strafzaak.



De strafzaak kwam voor de politiek als een verrassing, bleek maandag. De gemeente Enschede is voor honderd procent eigenaar van Sportaal. Het CDA vindt dat het college te weinig transparantie heeft getoond over de strafzaak. "Al in juli 2019 werd het voor Sportaal en de gemeente duidelijk dat dit ging gebeuren. Dan had er op z'n minst wel een briefje onze kant op kunnen gaan."

Rubberen autobanden

Het proces tegen Sportaal en indirect de gemeente Enschede is volgens sommigen een soort 'proefproces', maar Mart van Lagen van het CDA betwijfelt het: "Dit kan grote gevolgen hebben voor het milieu en we hebben wel twintig van dit soort velden liggen in Enschede."

Vic van Dijk van D66 vindt de discussie vreemd: "Waarom vindt er over rubbergranulaat toch steeds zoveel discussie plaats, terwijl de rubberen banden van bijvoorbeeld auto's algemeen geaccepteerd zijn?"

Alternatieven

Er zijn nog geen alternatieven in beeld voor SBR-korrels, maar in Enschede is al wel een eerste stap genomen, aldus Niels van den Berg. Op Sportpark het Diekman is als een soort pilot een kunstgrasveld aangelegd met EPDM-korrels, die veiliger zou zijn dan SBR-korrels. Maar de wethouder geeft al wel een ‘winstwaarschuwing’. "Of er nadelige effecten zijn voor het milieu is niet bekend."



Dat de korrels niet in het milieu terecht komen is volgens de wethouder een gedeelde zorgplicht: "Er is een zorgplicht voor beheerder, eigenaar en gebruikers van de velden." Schoonloopmatten, roosters en ook communicatie en bewustwording zijn onderdelen van die zorgplicht, aldus de wethouder. Volgens Piet van Ek van de SP hebben lang niet alle verenigingen in Enschede die maatregelen al genomen.