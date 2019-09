Wat vind jij: Laat het edelhert gewoon vrij rondlopen in Overijssel

Het Nationaal Natuurnetwerk in Nederland (voormalig EHS) is bijna gerealiseerd. Je zou kunnen zeggen, bepleit oud-boswachter Arend Spijker, dat de ‘groene snelwegen’ voor de grote fauna, zoals bijvoorbeeld het edelhert, in Overijssel grotendeels zijn aangelegd.

Zo zijn er prachtige ecoducten voor herten gemaakt, constateert Spijker tevreden. Maar, plaatst hij meteen een kanttekening, als edelherten er gebruik van maken mogen ze doodgeschoten worden.

Arend Spijker is oud-boswachter voor Staatsbosbeheer. Bij zijn afscheid in 2017 kaartte hij de problematiek rondom het edelhert al aan: "Er is een nulstandbeleid. Dat betekent dat wilde zwijnen en edelherten afgeschoten mogen worden. Terwijl we voor juist dat soort dieren het natuurnetwerk hebben aangelegd. Dat doet mij zeer."

Spijker legt de schuld bij de Overijsselse politiek, die nog steeds geen beleid heeft gemaakt om de mogelijke schade die deze wilde dieren kunnen aanbrengen aan bijvoorbeeld gewassen en auto's goed af te kunnen handelen.



Ook Statenlid Luuk Folkerts legde twee jaar geleden al de schuld in het provinciehuis: "Het lijkt erop dat men bang is voor schade die door de dieren wordt aangebracht. En de verkeersveiligheid lijkt in het geding. Maar daar moeten wij, de politiek, oplossingen voor verzinnen."



Die oplossingen zijn er nog steeds niet en dat is reden voor Spijker om nogmaals aan de bel te trekken. Hertendeskundigen noemen het Vechtdal in combinatie met de Sallandse Heuvelrug namelijk de meest geschikte leefgebieden voor deze dieren die ons land heeft, stelt Spijker. Zeker nu het Nationaal Natuurnetwerk - dat miljoenen heeft gekost - zo goed als af is, is het hoog tijd dat de politiek eindelijk eens door pakt.