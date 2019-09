De Oosttribune in het kort: "FC Twente heeft te weinig geilheid voor de goal gehad"

In De Oosttribune was vandaag Go Ahead Eagles-trainer Jack de Gier te gast. Maar natuurlijk praten Bert van Losser en Tijmen van Wissing ook over de prestaties van de andere clubs uit Overijssel.

Want afgelopen weekend was Heracles Almelo de sterkste in de Twentse derby en leed PEC Zwolle een pijnlijke nederlaag in de uitwedstrijd tegen FC Groningen.

Heb je de uitzending gemist? In de video bij dit bericht zie je de hoogtepunten in ongeveer vijf minuten. De hele uitzending is te bekijken via de Facebookpagina van RTV Oost Sport.

