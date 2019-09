Oldenzaal stuurt brandbrief naar de Tweede Kamer over treinen met gevaarlijke stoffen

Over de problemen rondom de 'lege' treinwagons stuurt de Oldenzaalse gemeenteraad een brandbrief naar de Provinciale Staten, Tweede Kamer, staatssecretaris en ministerraad. Het gaat om wagons die, in tegenstelling tot wat op de papieren stond, toch gevuld bleken met gevaarlijke stoffen.

Twee incidenten op het rangeerterrein in Oldenzaal zijn de aanleiding voor de brief. In (op papier) lege wagons bleken toch gevaarlijke stoffen te zitten. Zeker één keer lekte een van die wagons en bij een controle van 31 'lege' wagons bleken er na controle dat er elf toch gevuld waren.

Op 7 juli werd station Oldenzaal korte tijd ontruimd. Oorzaak was een wagon die leeg had moeten zijn, maar nog beladen was met de chemische stof styreen monomeer. De vloeistof druppelde uit de wagon. Het lek werd gedicht, waarna het station weer werd vrijgegeven. Omdat het om een druppellekkage ging, kwamen er geen gevaarlijke stoffen in het oppervlaktewater terecht.

Burgemeester Welman heeft op 17 oktober een voorlopige afspraak met ProRail over deze kwestie. Ook wil hij andere betrokken gemeenten en de Veiligheidsregio Twente in het overleg betrekken. Er is gebleken dat verschillende partijen zich tegenspreken en de problemen zich niet tot Twente beperken. In alle grensregio’s zijn er problemen in de registratie, communicatie en handhaving rond het goederenvervoer.

Tegen uitbreiding

De gemeenteraad is unaniem tegen uitbreiding van het bestaande spoor en wil duidelijkheid over het vervoer van de gevaarlijke stoffen over het spoor in Oldenzaal.