Het is wéér raak in Deventer: auto gaat in vlammen op

Deventer is vannacht opnieuw opgeschrikt door een autobrand. Daarmee staat de teller op vier autobranden in één week tijd.

Dit keer was het raak in de Longoliusstraat, waar rond twee uur een personenauto in brand stond. De vlammen hebben forse schade aangericht. De politie heeft de stoep, waar de auto staat, afgezet met lint.

Pyromaan

De laatste jaren lijkt een pyromaan in Deventer actief te zijn. Ook afgelopen week was het dus weer onrustig. Toen sloeg een containerbrand over op een schuurtje, een nacht later stond een auto in vlammen en gisteren brandde een camper volledig uit. In alle gevallen gaat de politie uit van brandstichting.