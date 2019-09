Geluidsoverlast in Zwolle? Chat met Wout

Inwoners van Zwolle kunnen de komende maanden geluidsoverlast via een chat met een virtuele agent doorgeven aan de politie. De proef is gebaseerd op een eerdere test met meldingen van vuurwerkoverlast in Hengelo. In vijf dagen tijd kreeg 'chatrobot Wout' 212 meldingen.

De politie merkt de laatste jaren dat mensen graag op een andere manier in contact willen komen met de politie dan alleen via telefonie of het internet. Voor relatief eenvoudige zaken willen mensen gemakkelijk en snel een melding doorgeven. De politie verwacht dat virtuele agent Wout hierin een goede rol kan spelen.



Kunstmatige intelligentie

Virtuele agent Wout is een zogeheten chatbot die op kunstmatige intelligentie werkt. Gedurende deze nieuwe proefperiode is het vooral van belang dat er zoveel mogelijk meldingen binnen komen via Wout. Hoe meer meldingen Wout te verwerken krijgt, hoe beter hij zich ontwikkelt.



De verwachting is dat hij in de toekomst steeds ingewikkelder meldingen aan kan en melders op een 'menselijke' manier 'te woord' zal kunnen staan.

Test

Wout is gedurende de proefperiode bereikbaar via www.politie.nl/wout. Als de melding toch niet goed gaat, wordt er automatisch doorgeschakeld naar een live chat met een medewerker van webcare. De proef loopt tot en met november.

Mocht de proef met Wout succesvol verlopen, dan zal de chatrobot gaan werken naast de andere manieren die er zijn om met de politie in contact te komen.