'Multimiljonair' naar psychiatrische kliniek voor bedreigen bankdirecteuren

De rechtszaak tegen de Enschedeër werd twee weken geleden achter gesloten deuren behandeld. De rechtbank kwam tot die opmerkelijke overweging, omdat de man zo verward was dat hij niets van zijn strafzaak begreep.

Tweehonderd miljoen

De verdachte verkeert al jaren in de waan dat hij miljoenen won in een loterij. Het ene moment dacht de man dat hij dertig miljoen bezat, uit een Tweet die hij in 2011 al plaatste, blijkt dat dat hij ervan overtuigd was dat hij tweehonderd miljoen bezat.

In zijn waan beschuldigde hij banken ervan dat zij, samen met de overheid, zijn geld bewust achter hielden of zelfs verduisterden en uitte ernstige bedreigingen. Zo kreeg de vestigingsdirecteur van de Rabobank in Enschede te horen dat de verdachte hem door 'een paar Russen af zou laten maken'.



Ook dreigde de Enschedeër medewerkers in stukken te snijden, hun bloed te drinken of te ontvoeren naar Tsjetsjenië en beloofde hij bankgebouwen in Hengelo en Almelo 'in de fik te steken'.



Chronisch psychotisch

Gedragskundigen van het Pieter Baan Centrum observeerden de Enschedeër. Ze concludeerden dat de man een 'chronisch psychotische stoornis met vooral paranoïde overtuigingen en grootheidsideeën en een preoccupatie met geld- en bankzaken' heeft.



Ook concludeerden ze dat de stoornis van de man zo groot was, dat hij niet verantwoordelijk is voor zijn daden. De deskundigen adviseerden de rechtbank een gedwongen opname in een kliniek.



'Geniale oplichter'

De psychische stoornis van de Enschedeër veroorzaakte in 2018 het faillissement van de Enschedese tentenbouwer O&H Concepts. Het bedrijf dat opblaasbare tenten produceerde voor humanitaire doeleinden werd door de man benaderd met een grote opdracht. Een miljoenenorder voor hulptenten die gebruikt zouden worden in Jemen.



Er werd een aantal keren geld overgemaakt, maar ook teruggeboekt van een ING-rekening. Uiteindelijk komt er ruim een half miljoen euro binnen en de tentenbouwer bestelt voor een fors bedrag aan materiaal om de tenten te kunnen maken.

O&H Concepts komt in de problemen als de Rabobank het door de 47-jarige geboekte bedrag weer terug boekt, omdat de rekening van de 47-jarige helemaal niet zou bestaan. Als gevolg daarvan komt de tentenbouwer fors rood te staan en gaat failliet.



Achteraf wordt duidelijk dat er een gat lijkt te zitten in het systeem van zakelijke incasso’s. Omdat die niet vooraf worden gecontroleerd, kan iemand grote bedragen overmaken van niet-bestaande rekeningen. Het lijkt erop dat de verdachte daar misbruik van gemaakt heeft.

De man is niet vervolgd voor de oplichting.