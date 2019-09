Slachtoffer van kogelregen in Zwolle: "Ik ga niet onderduiken"

De Van Disselstraat was zondag het decor van een mogelijke liquidatiepoging in het criminele circuit. De straat wordt nu bewaakt door zwaarbewapende agenten. Toch loopt de Zwollenaar na de kogelregen gewoon weer door de straat. "Ik ben in mijn triceps geraakt. De kogel heeft in mijn oksel gezeten. Zondagavond is die eruit gehaald", vertelt hij over zijn verwondingen.

'Volautomatisch wapen met demping'

Toen de eerste schoten met het volautomatische wapen werden gelost, deed hij er naar eigen zeggen alles aan om niet in zijn rug geraakt te worden en dook achter geparkeerde auto's. "Ik wil niet invalide worden. Pas toen ik een beetje uit het zicht was en het wapen blokkeerde, ben ik gaan rennen. Bij de buren ben ik over de schutting gesprongen. Daar heb ik mijn vriendin geappt om te vertellen dat ze op me schoten. Zij heeft 112 gebeld", tekent het dagblad op.

Middenin de woonwijk zouden 32 schoten zijn gelost. "Met een volautomatisch geweer, met demping. Dat kon je goed horen."

Verleden

De beschoten Zwollenaar is geboren in Afghanistan, maar getogen in de Hanzestad. De afgelopen jaren kwam hij geregeld in beeld bij politie en justitie. Zo zou hij zijn eigen grillroom in brand hebben gestoken. Bij de brand en de daaropvolgende explosie vloog de hele pui eruit. De rechtbank achtte destijds niet bewezen dat de man echt achter de brandstichting zat. Wel is hij veroordeeld voor oplichting, mishandeling, drugsbezit en andere feiten.

'Niemand praat met me'

Volgens de krant beweren sommige buren dat de man tot over zijn oren in de handel met verdovende middelen zou zitten. "Sinds ik hier ben komen wonen is het al zo. Dat ze over me praten: die kerel heeft geen baan en woont in een huurhuis, maar rijdt wel in een dikke bak. Hoe kan dat? Maar mét me praten… Ho maar! Dat doet niemand en ik snap dat niet", vertelt hij vol verontwaardiging.

"Mijn familie heeft genoeg geld. In Dubai en Afghanistan. Ik hoef geeneens te werken. Kan gewoon de hele dag niks doen. Dat is het eigenlijk."