Deventer volgende week oefengebied voor militairen

De training is voor een eenheid die gespecialiseerd is in het via de lucht bevoorraden van grondtroepen. Die aanvoer is belangrijk bij langdurige missies.

Omdat een groot deel van de oefening in openbaar gebied is, kunnen de militairen in contact komen met burgers. Ook kan er een 'oefenvijand' worden ingezet, bij die confrontatie kan er zelfs worden geschoten met oefenmunitie. Volgens Defensie zal het geen gevaarlijke situaties opleveren.

Behalve in de gemeente Deventer zal de oefening tijdens dezelfde periode ook in Lochem en Zutphen zijn.