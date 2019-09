Waterschap gaat 'probleemplant' Japanse duizendknoop te lijf met elektriciteit

Met een ijzeren lans wordt, variërend van de dikte van de stengel, een elektrische lading van tussen de 3.000 en 5.000 volt door de stengel en de wortel van de plant gestuurd. Door de natuurlijke elektrische weerstand in de plant wordt deze elektrische energie omgezet in warmte. Hierdoor wordt de plant als het ware vanuit de wortel doodgekookt.



Probleemplant

De Japanse duizendknoop is overal in het land te vinden en zorgt voor schade aan gebouwen, leidingen, rioleringen, funderingen, wegen, kades, oevers en dijken.

Het bestrijden van de Japanse duizendknoop is lastig vanwege het diepe, dikke en wijd vertakte wortelstelsel. Daarnaast verspreidt de plant zich in razend tempo.

Japanse duizendknoop onder stroom gezet (Foto: Waterschap Drents Overijsselse Delta)

Azië

De exotische woekerplant komt uit Oost-Azië en kwam vanuit Japan als tuinplant in Europa terecht. In Nederland is de Japanse duizendknoop voor het eerst in 1886 verwilderd aangetroffen in de omgeving van Baarn.



Pas na 1950 is de soort in Nederland op grote schaal gaan verwilderen. Het dumpen van tuinafval heeft waarschijnlijk in hoge mate bijgedragen aan de verspreiding van de plant.

Experimenten

Landelijk experimenteren waterschappen, gemeenten en provincies met verschillende bestrijdingsmethoden. In Deventer wordt de plant na het snoeien onder stroom gezet. Door de warmte die hierbij vrijkomt, wordt de plant als het ware gekookt en sterft hij af. De plant moet voor de veiligheid van de medewerkers eerst op kniehoogte worden afgeknipt. Vervolgens wordt het afval aan de varkens gevoerd.

De gemeente Enschede onderzocht het gebruik van kokend water. Door hete stoom verwelkten de bladeren waardoor het bovengrondse deel van de plant afsterft. Vervolgens werd met een lans diep in de grond geprikt met diezelfde stroom, waardoor de wortels ook worden gekookt.