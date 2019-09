Arbiters voor topduels Overijsselse clubs in eredivisie bekend

PEC Zwolle is zondag de eerste die in actie komt. PSV komt naar de provinciehoofdstad en om 14.30 uur fluit Dennis Higler daar voor het begin. Om 16.45 uur gaat FC Twente op bezoek bij Feyenoord en Heracles Almelo bij AZ. In Rotterdam is Danny Makkelie de scheidsrechter en in Alkmaar Pol van Boekel. Bekijk hier het volledige programma in de eredivisie.

Go Ahead Eagles

In de Keuken Kampioen Divisie speelt Go Ahead Eagles vrijdag bij NEC. Daarbij is Christiaan Bax de leidsman. Bekijk hier alle duels in de 1e divisie.

Overijsselaars

Björn Kuipers uit Oldenzaal is zaterdag de leidsman bij de wedstrijd tussen koploper Ajax en FC Groningen. Het is zijn rentree in de eredivisie na een blessure. Bas Nijhuis uit Enschede is zondag de leidsman bij RKC-Vitesse.