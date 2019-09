Denise (22) vocht jarenlang tegen depressie, maar geeft nu voorlichting met eigen film

"Het was zo slopend. Mijn paniekaanvallen in de avond waren drie uur lang. Dan denk je alleen maar 'hoe krijg ik dit weg'."

Vier jaar thuis

Denise kwam zes jaar geleden terecht bij de GGZ, waar ze de diagnose depressie kreeg. Ze besloot noodgedwongen te stoppen met school en zat vervolgens vier jaar thuis.

"Voor iedereen is het anders, maar voor mij voelde het als een grote eenzaamheid, leegheid en denken dat niemand je begrijpt. Maar ook dat je denkt dat er niks meer leuk is. Dat is zo naar om te hebben, dan zit je echt diep. Ik denk dat de meeste mensen die ook een depressie hebben dat wel zullen herkennen."

Denise Nijland (Foto: RTV Oost)

Documentaire

Maar na vele intensieve therapieën kwam ze er weer bovenop. Vorige maand begon ze zelfs weer aan haar studie. "Dat gaat heel goed. Ik vind het echt leuk. Mijn klasgenoten zijn blij als ze vrij zijn, maar ik ben juist blij dat ik weer bezig ben, weer aan het leren ben."

Via een leefstijlgroep bij FACT-Jeugd leerde Denise ervaringsdeskundige Lida Kortman kennen. Via haar besloot Denise om haar grote passie voor filmen te gebruiken voor het het maken van een documentaire.

Ik werd zelfs een rolmodel genoemd. Dat vergeet ik nooit meer Denise Nijland

"Omdat ik zo van filmen houd, wilde ik er veel energie insteken. Ik wist dat ik er ook echt iets mee zou kunnen bereiken."

Rolmodel

In de film volgt Denise een aantal leeftijdsgenoten die net als zij kampen met psychische problemen. Met de documentaire geeft ze nu, samen met Lida, voorlichting in GGZ-instellingen, op symposia en op scholen. "De reacties waren geweldig. Ik werd zelfs een rolmodel genoemd. Dat was wel heel speciaal, dat vergeet ik nooit meer."

Haar grote doel is om zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor de problematiek. Want "iedereen kan dit overkomen".

Niet gek

Voor jongeren met een depressie heeft Denise tenslotte nog een aantal tips. "Ik zou het ten eerste accepteren dat je het hebt. Het is misschien heel moeilijk, omdat je denkt dat mensen jou gek vinden. Maar het is helemaal niet gek, want heel veel mensen hebben last van psychische problemen. En het eerste wat je moet doen is naar de huisarts gaan. Dan kan je er echt wat aan doen."