Buurt Zwolle opnieuw in angst door opduiken van liquidatiedoelwit

De Zwolse buurt Breecamp verkeert opnieuw in angst, nu duidelijk is dat de afgelopen weekend beschoten wijkbewoner weer is opgedoken. Hij is gespot door verschillende mensen terwijl hij 'gewoon' zijn hond uitliet. "Nu dat bekend is, wordt er een gevoel van onveiligheid gecreëerd", zegt een bewoner. De politie heeft het liquidatiedoelwit erop aangesproken. "We hebben hem aangeraden een veilige plek te zoeken", zegt de wijkagent.

Bij RTV Oost zijn verschillende reacties binnengekomen van verontruste bewoners. "De daders van de schietpartij lezen ook dat hij zijn hond uitlaat in de wijk, misschien komen ze nu wel terug", is een van de meldingen. De wijkagent kent de geluiden ook en heeft de beschoten man er op aangesproken. "Hij zat eerst op een veilige plek, maar het is zijn eigen keus om nu alsnog in de wijk aanwezig te zijn. Ik kan hem geen straatverbod opleggen. Wel heb ik hem aangeraden een veilige plek te zoeken."

Op slot

De wijkagent is met collega's tot gisteravond laat bezig geweest om vragen van buurtbewoners te beantwoorden. Ook is er een brief verspreid. "Alles is er op gericht om de rust terug te brengen. Het besluit om het huis waarin de man verbleef te sluiten, werkt daar aan mee." Gisteravond maakte de burgemeester van Zwolle bekend dat hij de huurwoning zeker vier weken op slot gooit.

De bewonerscommissie van de buurt Breecamp is blij met dat besluit. "Ook is het goed dat de politie zo zichtbaar is in de wijk. Dat vergroot de veiligheid. Maar daardoor voelt de beschoten man zich blijkbaar ook veilig genoeg om de hond uit te laten. Dat is wel een risico, ja. Maar ik ben blij dat de politie hem erop aangesproken heeft."

Liquidatiepoging

Afgelopen zondagochtend vroeg was er een schietpartij in de buurt. Met een automatisch wapen werden tientallen kogels afgevuurd. Doelwit was een 25-jarige Zwollenaar, die daar in het huis van zijn vriendin woonde. Eerst werd hij beschoten toen hij nog in zijn dure bolide zat, later werd een spervuur aan kogels op hem afgestuurd toen hij het hazenpad koos. Verschillende huizen werden daarbij geraakt.

De man raakte lichtgewond aan zijn arm. Het doelwit is volgens vele bronnen actief in de cocaïnehandel. De afgelopen jaren werd hij verschillende keren veroordeeld, onder meer voor drugsfeiten.

De schutters zijn er vandoor gegaan op een scooter. Van hen ontbreekt vooralsnog elk spoor.