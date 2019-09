Honderd 'testers' lopen over de eerste stalen 3D-geprinte brug bij de UT

De brug van twaalf bij vier meter kwam begin september naar de universiteit toe voor onderzoek. Deze maand wordt het volledige draagvermogen van de brug getest onder leiding van Imperial College London.

De brug moet uiteindelijk 17.000 kilo aankunnen. Vorige week werd met stoeptegels getest of de brug 19.000 kilo aankan. Vandaag liepen er voor het eerst mensen over de unieke brug, goed voor 6000 kilo.

"Deze situatie kan zich straks ook in Amsterdam voordoen. Dus nu wordt gemeten of de brug veranderd en of die reageert op de belastingen", legt Dorée uit. Volgens de professor is de test geslaagd, maar de metingen moeten nog wel verder worden geanalyseerd.

Nieuwe technologie

Op de campus wordt de komende maanden ook een sensornetwerk op de brug geïnstalleerd, zodat na plaatsing de brug in de gaten kan worden gehouden. "Voor ons is dit heel speciaal, het is immers een unieke brug. Daarmee hebben we een rol gespeeld in deze nieuwe technologie."

Als alles volgens plan loopt, wordt de brug begin 2020 op zijn permanente locatie in de buurt van de Wallen in Amsterdam geplaatst.