Rechtbank laat Enschedese verdachte in zaak drugslab vrij

Een Enschedeër die door justitie verdacht wordt van medewerking aan een drugslab in de binnenhaven van zijn woonplaats, is vandaag door de rechtbank op vrije voeten gesteld. Volgens de rechters zijn er geen ernstige bezwaren meer om hem in voorarrest te houden. Gisteren werd er door het OM nog vier jaar cel tegen de man geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk.

In het grote drugslab werd de drug speed gemaakt. Het lab werd begin maart ontmanteld door de politie. Voor betrokkenheid bij de drugsproductie stonden gisteren vier verdachten terecht, waaronder de Enschedeër. Tegen hen werden celstraffen geëist variërend van dertig maanden tot vier jaar.

Geen bewijs

De Enschedeër die nu is vrijgelaten heeft gezegd dat hij wel eens in het lab is geweest, maar alleen voor opruimwerkzaamheden. Dat zou ook de aanwezigheid van forensische sporen in het lab verklaren. Met de drugsproductie zegt hij niets te maken hebben gehad.

Volgens het OM is hij er wel degelijk bij betrokken geweest. Zo straalde zijn telefoon maandenlang een mast in de buurt aan, terwijl hij daar niet woonde. "Maar dat is incorrect", zegt zijn advocaat Kalk. "Als het OM een beetje beter het huiswerk had gedaan, dan hadden ze geweten dat hij toen inwoonde bij een vriendin, dichtbij de plek waar het lab is aangetroffen. Daar is hij nota bene ook aangehouden."

Vrijspraak

Kalk heeft er met zijn cliënt goede hoop op, dat er vrijspraak gaat volgen. "Ja, als de rechtbank nu vindt dat er weinig bezwaren zijn, dan ben ik benieuwd of ze ook vinden dat er geen bewijs is. In ieder geval had ik vandaag een verheugde cliënt aan de lijn."

Andere verdachten in de zaak zijn een broertje van de Enschedeër, een man uit Norg en één uit Breda. De rechtbank doet over twee weken uitspraak over de zaak.