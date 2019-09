Almelo stopt met twee zorgaanbieders na twijfels over werkwijze

De gemeente Almelo zegt de samenwerking op met twee zorgorganisaties voor huishoudelijke hulp. Het gaat om BiOns en de stichting ‘t Thuisgevoel. Aanleiding vormen twijfels over hun werkwijze. Voor de in totaal 125 cliënten wordt nu een oplossing gezorgd.

Almelo heeft voor de huishoudelijke hulp contracten afgesloten met in totaal tien zorgorganisaties. Van de overige acht thuiszorginstellingen worden de contracten wel verlengd, zo heeft het Almelose college van burgemeester en wethouders dinsdagochtend besloten.

Opvallend detail: zowel BiOns als 't Thuisgevoel staan nog wel op de lijst van zorgaanbieders die een contract hebben met Samen14, het zorg-samenwerkingsverband van de overige Twentse gemeenten.

'Bankje spelen'

RTV Oost berichtte deze zomer nog uitgebreid over BiOns, dat onder politiek vuur was komen te liggen. Volgens de Almelose PVV-fractie blijkt uit de jaarcijfers namelijk dat het erop lijkt dat BiOns 'bankje speelt' door zorggeld als leningen aan collega-zorgorganisaties.

Volgens wethouder Eugène van Mierlo (CDA) heeft de gemeente signalen ontvangen over de werkwijze van zowel BiOns als 't Thuisgevoel. Hij wil er echter verder niet op ingaan wat die signalen zijn. "Almelo staat - als het gaat om toezicht in de zorg - intussen bekend als een gemeente die voorzichtig is en geen risico's neemt. De sociale recherche onderzoekt de signalen momenteel. Alleen moeten wij voor 1 oktober een besluit nemen over het contract. Bij twijfel niet inhalen, zeggen we dan. En daarom hebben we besloten het contract te beëindigen."

Cliënten

De in totaal 125 cliënten worden op korte termijn geïnformeerd dat ze voor hun huishoudelijke ondersteuning voortaan bij een andere organisatie moeten aankloppen. "We vinden de continuïteit van de dienstverlening van groot belang voor de cliënten. Er zijn nog acht andere organisaties waar zij nu terecht kunnen. Er blijft keuzevrijheid voor onze inwoners. Onze WMO-consulenten staan paraat om hen daarbij te helpen."

De contracten met BiOns en 't Thuisgevoel lopen nog tot 1 januari van het volgend jaar. Volgens Van Mierlo zijn zowel BiOns BV als 't Thuisgevoel contractueel verplicht om nog tot en met eind december huishoudelijke hulpverlening te bieden. "Overigens kunnen cliënten niet zomaar via een soort U-bocht via een persoonsgebonden budget (PGB) alsnog huishoudelijke ondersteuning via BiOns of ’t Thuisgevoel inschakelen."

Overige Twentse gemeenten

Overigens staan zowel BiOns als 't Thuisgevoel nog wel op de contractlijsten van Samen14, de samenwerkingsorganisatie op het gebied van zorg van de Twentse gemeenten. Almelo en de Hof van Twente zijn uit dit verband gestapt en voeren een eigen, strengere controle op de zogenoemde zorgbureaus. Met name Almelo heeft de oorlog verklaard aan zogenoemde zorgcowboys: zorgondernemers die via allerlei schimmige constructies exorbitante winsten opstrijken.

In het verleden is het meermalen gebleken dat zorgbureaus, die door Almelo waren geweerd, bij Samen14 'gewoon' weer een contract in de wacht wisten te slepen. Onduidelijk is echter nog of in dit geval Samen14 zaken blijft doen met BiOns en 't Thuisgevoel. Een woordvoerster laat weten niet op specifieke gevallen in te willen gaan.

Directeur Trees Zwienenberg laat in een reactie echter weten dat meerdere Twentse gemeenten een nieuw contract hebben afgesloten met BiOns. "Samen14 heeft uitvoerig onderzoek bij ons gedaan en daaruit is helemaal niets verkeerds gebleken. Sterker, we kregen alleen maar enthousiaste reacties op onze aanpak." Daarbij doelt ze op het grootscheepse onderzoek dat momenteel loopt, waarbij de samenwerkende Twentse gemeenten een groot aantal zorgbureaus doorlichten.



Aansprakelijk gesteld

Zwienenberg kwam overigens vorig jaar uitgebreid in de publiciteit. Nadat haar andere thuiszorgbureau Solace ATC failliet ging, stelde curator Jacques Daniëls haar wegens onbehoorlijk bestuur persoonlijk aansprakelijk voor de schade. Die werd becijferd op anderhalf tot twee miljoen euro.

Deze gerechtelijke procedure loopt intussen. Zwienenberg zegt deze bestuurdersaansprakelijkheid te betwisten.