Keolis blijft busvervoer in regio Zwolle en Midden-Overijssel verzorgen

Vervoersbedrijf Keolis blijft ook de komende tien jaar de busmaatschappij in de regio's Zwolle en Midden-Overijssel verzorgen. Dat werd net bekendgemaakt op een persconferentie in Apeldoorn.

De afgelopen tien jaar was Keolis ook al de vervoerder in de regio Midden-Overijssel. In sommige gebieden gebeurde dat ook onder de naam Syntus. Deze nieuwe periode van tien jaar gaat in december 2020 in.

De naam Keolis of Syntus verdwijnt van de bussen. De bussen gaan rijden met het merk en de huisstijl van RRReis in een paars-blauw-groene stijl. "Met het merk en de huisstijl 'RRReis' presenteren wij het regionale openbaar als één samenhangend netwerk van betrouwbaar en toegankelijk openbaar vervoer", zei gedeputeerde Bert Boerman in maart al.

De regionale treinen krijgen vanaf december 2021 ook geleidelijk deze nieuwe kleuren.

Aanbesteding

Dit is het resultaat van de eerste gezamenlijke openbare aanbesteding door de drie provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel. Dat komt erop neer dat Keolis naast Zwolle en Midden-Overijssel ook het busvervoer op de Veluwe, in Apeldoorn en Lelystad gaat verzorgen.

Keolis heeft tussen de zeventig en tachtig miljoen euro betaald om het busvervoer te mogen verzorgen.

Groen

Speciale aandacht in de aanbesteding gaat uit naar de verduurzaming van het busvervoer. Zo moeten de meeste buslijnen van de stadsdiensten meteen volledig zero-emissie rijden. Vanaf 2025 geldt dat voor alle nieuw aangeschafte bussen.

De vervoersmaatschappij wil het openbaar vervoer verbeteren door meer uren te gaan rijden. Zo wordt de bereikbaarheid van economische kerngebieden en middelgrote steden verbeterd.

Ook wordt de vakantieperiode verkort. Normaal gesproken rijden er in de vakantieperiode minder bussen. Door de verkorting rijden de bussen een langere periode volgens een normale dienstregeling. Hiervan profiteren met name de forenzen.