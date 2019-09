Stalker uit Hengelo veroordeeld voor stalken ex-vrouw en dochter

Daarnaast mag de man vijf jaar lang geen contact opnemen met zijn slachtoffers of bij hen in de buurt komen. Doet hij dat wel, dan verdwijnt hij per overtreding een week achter de tralies.



Waarschijnlijk heeft de Hengeloër het einde van zijn huwelijk in 2005 niet kunnen verteren.



Vader niet meer zien

Volgens de ex-partner valt de 54-jarige haar al sinds 2005 lastig. De impact daarvan is zo groot dat ze al drie keer binnen Nederland moest verhuizen. Jeugdzorg vond de situatie zo zorgwekkend, dat er een rechtszaak werd aangespannen om de omgangsregeling ingetrokken te krijgen. Beide dochters willen hun vader ook niet meer zien.



Twee weken geleden vertelde de vrouw op de zitting hoe groot de impact van de stalking was op haar en haar gezin. "Het is niet uit te leggen hoe het is om je zo onveilig te voelen in je eigen huis. Wat we ook deden, het stopte niet. Hij drong regelmatig bij ons binnen, stompte me in mijn gezicht, probeerde me zelfs na een rechtszaak met zijn auto van de weg te rijden."

