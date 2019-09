Amsterdamse rechter veroordeelt Gerard Sanderink voor 'misbruik' van privégegevens

De Twentse zakenman Gerard Sanderink mag geen privégegevens van zijn ex Brigitte van Egten meer openbaar maken. Ook mag hij niet meer zeggen dat zij zich bezighield met 'activiteiten in de porno-industrie'. De rechtbank geeft Van Egten dus gelijk in haar eis dat Sanderink moet stoppen met zijn 'haat- en lastercampagne'.

De Amsterdamse rechtbank is duidelijk. Gerard Sanderink moet zijn mond houden over Brigitte van Egten. De beschuldigingen over 'activiteiten in de porno-industrie', of 'diefstal door haarzelf een bonus uit te keren' moeten afgelopen zijn. Ze raken volgens de uitspraak van de rechter 'kant nog wal'. Ook beschuldigingen als dat er 'terabytes aan porno' op de servers van DSS stonden mag hij niet meer doen. Het Goorse Dutch Solar Systems (DSS) is een bedrijf van Sanderink.

Zijn overtredingen worden duur voor hem, de rechtbank zet de dwangsom op tien duizend euro per overtreding met een maximum van een half miljoen euro.

'Haat- en lastercampagne'

Voor de Amsterdamse rechtbank eiste Van Egten onlangs dat Sanderink en de nieuwe directeur van Dutch Solar Systems (het bedrijf waar zij directeur was totdat Sanderink haar ontsloeg) stoppen met de 'haat- en lastercampagne' die volgens haar wordt gevoerd.

De afgelopen tijd hebben diverse media, waaronder Quote, Telegraaf en Tubantia, persoonlijke informatie ontvangen over Van Egten. Volgens Van Egten heeft Sanderink dat uit de computersystemen van DSS, en gaat het om privégegevens waaruit hij ook nog eens selectief heeft geselecteerd. Alleen Follow The Money putte uit de informatie voor een publicatie.

Ruzie

De 71-jarige Sanderink, eigenaar van bouwbedrijf Strukton en IT-bedrijf Centric, heeft sinds november ruzie met zijn voormalige vriendin en levenspartner Brigitte van Egten. De ruzie ontstond nadat Sanderink een nieuwe vriendin kreeg. Deze 50-jarige Rian van Rijbroek heeft in de media een dubieuze reputatie als 'cybercharlatan'. Sanderink is volgens zakenblad Quote goed voor zo'n 620 miljoen euro.

Sanderink is sinds eind vorig jaar van overtuigd dat Van Egten geld van hem heeft gestolen in haar functie als directeur van een van zijn bedrijven, het Goorse Dutch Solar Systems (DSS). Hij liet die verdenking aan alle topmanagers van zijn bedrijven weten. Van Egten eiste begin april voor het eerst dat hij die woorden zou terugnemen. Door de 'affaire' is niet alleen Van Egten en haar mede-directeur ontslagen bij DSS, ook bij IT-bedrijf Centric is de volledige top de afgelopen maanden opgestapt.

Naar verluidt wilden de topmanagers niets te maken hebben met Van Rijbroek, de nieuwe vriendin van Sanderink. Overigens ziet Van Egten ook Van Rijbroek als 'de kwade genius' achter alle verdachtmakingen aan haar.

Talloze rechtszaken

Er zijn al talloze rechtszaken geweest voor de Almelose rechtbank. In een daarvan werd Sanderink veroordeeld om een schadevergoeding van twee ton te betalen vanwege 'smaad en laster'. Hij bleef in de media zeggen dat Van Egten verantwoordelijk was voor de FIOD-inval bij zijn bouwbedrijf Strukton, februari dit jaar.

De Almelose rechter verbood hem dat omdat hij dat niet kan bewijzen. Intussen loopt hierin een soort 'incasso-procedure', waarin de advocaat van Van Egten de Haagse rechtbank heeft gevraagd aandelen van zijn bedrijf te laten verkopen om daarmee de dwangsom te voldoen.