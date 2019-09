Zwolse jeu de boules-baan is af: ouderen kunnen de ballen gaan gooien

Jarenlang hebben ze ervoor gespaard en vandaag was hij eindelijk af: de jeu de boules-baan bij woonzorgcentrum de Havezate in Zwolle. De laatste weken werd er nog gebouwd aan de glazen overkapping, maar nu kunnen de bewoners ook tijdens slecht weer een balletje gooien.

Het jeu de boules-veldje voor de ingang van de Havezate zit vol met tafeltjes, stoeltjes en bewoners die een glas champagne in de hand hebben. Want er is iets te vieren: vanaf nu kunnen ze zo vaak als ze willen een balletje gooien.

Veel medewerking

"Prachtig toch", glundert initiatiefnemer Jan Kramer. "Het is allemaal gelukt, met heel veel medewerking van iedereen. Er is niets mooier dan dat mensen die bijvoorbeeld gehandicapt zijn toch zo'n spelletje kunnen beoefenen."

En reken maar dat ze fanatiek zijn. "Zeker is er een strijd. Mensen die reuma hebben, gebruiken ballen die je ook op de kermis gebruikt. Dat is een waar feest om ze te zien spelen."

Toernooi

Overigens is er nog niet gespeeld op de hagelnieuwe baan, want pas gisteravond was het af. Tot op het laatste moment moest er nog aan gewerkt worden.



"Donderdag hebben we ons eerste toernooitje, daar kijken we ontzettend naar uit", besluit Kramer.