Slachtoffer steekincident Hengelo stak zichzelf neer

De man die vanochtend gewond is geraakt bij een steekpartij in Hengelo heeft zichzelf neergestoken. Er zijn geen andere mensen in gevaar geweest tijdens het incident. Het zou gaan om 'persoonlijke problematiek'.

De man uit Polen stak zich vanochtend in de buik in een pand aan de Willemstraat. Het gebouw is van organisatie GoodStay, zij regelt huisvestingszaken voor arbeidsmigranten.

Volgens een woordvoerster van de organisatie was de man tijdens het incident onder invloed, maar zijn er geen andere personen in gevaar geweest. De familie van het slachtoffer is ingelicht.



Terug naar Polen

De situatie van de man is op dit moment onder controle. Zodra hij uit het ziekenhuis wordt ontslagen, is het volgens de woordvoerster het beste voor de man dat hij teruggaat naar zijn familie in Polen.