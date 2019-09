FC-Twente-speelster Fenna Kalma opgeroepen voor Oranje

Kalma is sowieso bezig aan een prima seizoen bij FC Twente. In alle competities scoorde ze tot nu toe al elf keer. Ze is de enige debutant in de selectie waar verder ook weer een plek is ingeruimd voor de 'Overijsselse' speelsters Renate Jansen, Ellen Jansen, Jill Roord, Anouk Dekker, Ashleigh Weerden en Danique Kerkdijk.

Het Nederlands elftal vervolgt de EK-kwalificatiereeks op vrijdag 4 oktober met een wedstrijd in en tegen Slovenië. Een paar dagen later is Rusland de tegenstander in het Philips Stadion.

De volledige Oranjeselectie:

Lineth Beerensteyn (Bayern München), Dominique Bloodworth (VfL Wolfsburg), Anouk Dekker (Montpellier HSC), Merel van Dongen (Real Betis), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Loes Geurts (Kopparbergs/Göteborg FC), Stefanie van der Gragt (FC Barcelona), Ellen Jansen (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Inessa Kaagman (Everton), Fenna Kalma (FC Twente), Danique Kerkdijk (Brighton & Hove Albion), Lize Kop (Ajax), Desiree van Lunteren (Ajax), Vivianne Miedema (Arsenal), Liza van der Most (Ajax), Aniek Nouwen (PSV), Victoria Pelova (Ajax), Jill Roord (Arsenal), Sherida Spitse (Vålerenga), Sari van Veenendaal (Atlético Madrid), Ashleigh Weerden (FC Twente) en Lynn Wilms (FC Twente).