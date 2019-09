Wat vind jij: Topsport in Overijssel moet meer overheidssteun krijgen

Het Forum voor Democratie pleit daarom voor een echt topsportbeleid, stelt Almekinders: "Zoals Gelderland dat bijvoorbeeld wel heeft."





Johan Almekinders is voorman van Forum voor Democratie in de Provinciale Staten. Hij hoopt door extra steun aan topsportevenementen 'niet alleen het huidige niveau vast te houden, maar de ambitie te ontwikkelen om te groeien'.



Dat is er natuurlijk niet zo maar. Dus zo lang het topsportbeleid in onze provincie ontbreekt, mag er volgens Almekinders in elk geval niet bezuinigd worden op de twee Olympische topsportevenementen die onze provincie rijk is: de FBK Games in Hengelo en CSI Twente in Geesteren.



Verdubbelen in plaats van korten

Sterker nog, hij pleit voor een speciale status voor deze twee evenementen: "Het zou een goede stap zijn om de maximale ondersteuning te verdubbelen. De evenementen ontvangen nu 75.000 euro, maak daar 150.000 euro van. Dus verdubbelen in plaats van de voorgenomen korting richting 60.000 euro."



Om die verdubbeling te realiseren moet de provincie de steun aan een aantal beeldbepalende culturele en sportieve evenementen schrappen. "Kies er veertien in plaats van zeventien en je blijft binnen het huidige budget van vijf miljoen euro."



Wat vind jij?

Investeren in sportieve ambities dus, ten koste van bijvoorbeeld het Bevrijdingsfestival, Deventer op Stelten, Zwolle Unlimited of GOGBOT in Enschede. Goed plan? Laat je mening horen!