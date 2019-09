Staphorst kan verder met bouw windmolens in De Lommert

Twee weken geleden was al duidelijk dat ChristenUnie en SGP voor zouden stemmen en CDA, Gemeentebelangen de PvdA tegen. Dat gebeurde ook. Met tien stemmen voor en zeven tegen viel de hamer voor de bouw van de turbines die er 25 jaar staan. Voor 2021 moeten ze draaien.



Locatie

CDA, GB en PvdA zijn het niet eens met de plek en ook de participatie zou te wensen hebben overgelaten. GB vindt dat de gemeenteraad nauwelijks een stem had in de locatiekeuze. Initiatiefnemers mochten een plan indienen voor een locatie, maar een onafhankelijke commissie bepaalde welk plan het beste was. De raad zette zichzelf buitenspel. Dat kan niet bij een dergelijk project, vindt GB.

De voorstanders betogen dat de gemeenteraad zelf tot deze werkwijze besloot begin vorig jaar en dat je niet tijdens het spel de regels mag veranderen.





Opdracht provincie

De bouw van de molens is feitelijk een opdracht van de provincie Overijssel. Die wil nog twaalf megawatt aan windenergie invullen in Staphorst. De gemeente weigerde aanvankelijk, omdat er al drie molens in Rouveen staan. Maar onder dreiging van een Provinciaal Inpassingsplan ontstond de Coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS).



Ze wil het project volledig coöperatief uitvoeren. Lasten en lusten blijven binnen de gemeenschap. De onafhankelijke beoordelingscommissie vond dat WDS het beste plan had.



WDS wil dat burgers kunnen meedoen. De coöperatie ging de laatste maanden op tournee door de gemeente en peilde de bereidwilligheid om mee te doen. Die peiling kwam uit op een deelname ter waarde van 3,6 miljoen euro op een geschat realisatiebudget van in totaal twintig miljoen euro.



Tegenstanders

De race is nog niet volledig gelopen. Een stuk of 25 grote bedrijven en het buurtcomité Behoud de Lommert slijpen de messen om naar de rechter te stappen. Ze zijn niet per se tegen molens, maar wel tegen de locatie: vlakbij het beschermd dorpsgezicht en niet bij de andere drie molens in Rouveen. Dat was veel logischer en beter geweest, vinden tegenstanders.