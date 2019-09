Opheldering geëist: hoe kan het dat geweerde zorgaanbieders bij andere Twentse gemeenten 'gewoon' een contract hebben?

De PVV-fracties in Enschede en Twenterand eisen opheldering over twee omstreden zorgaanbieders (Foto: ISTOCK)

Hoe kan het dat zorgaanbieders, waarover blijkbaar dergelijke twijfels bestaan dat ze in bepaalde Twentse gemeenten worden geweerd, er in slagen om bij andere gemeenten in de regio een contract in de wacht te slepen? De PVV-fracties in Enschede en Twenterand eisen opheldering hierover.

Aanleiding is het besluit van de gemeente Almelo om de contracten met zorgaanbieders BiOns en de stichting 't Thuisgevoel te beëindigen. Beide zorgbureaus hebben tegelijk nog wel een contract via Samen14, het zorgsamenwerkingsverband van Twentse gemeenten. Onder meer Almelo is eerder al uit dit samenwerkingsverband gestapt, omdat de gemeente strengere controles vooraf wilde.

Reden voor de raadsvragen van de PVV vormt de berichtgeving door RTV Oost dat Almelo breekt met de twee zorgaanbieders, die huishoudelijke ondersteuning bieden aan in totaal 125 cliënten. Aanleiding vormen signalen die bij de gemeente binnenkwamen dat er bij beide zorgaanbieders bepaalde zaken niet in de haak zouden zijn. De sociale recherche is momenteel bezig met een onderzoek hiernaar.

Kritische kanttekeningen

BiOns kwam deze zomer in het nieuws omdat de PVV Almelo kritische kanttekeningen had gesteld, omdat BiOns zorggeld gebruikte als lening aan collega-zorgorganisaties. PVV-raadslid Sebastiaan Stöteler spreekt van 'bankje spelen' met geld dat feitelijk voor de zorg is bedoeld.

't Thuisgevoel had sterke banden met voorganger Avant Zorg, dat intussen failliet is gegaan en waarvan beide directieleden door de curator hoofdelijk aansprakelijk werden gesteld. 't Thuisgevoel heeft intussen een andere leiding, maar de gemeente heeft blijkbaar nog steeds dusdanige twijfels dat het contract per 1 januari wordt beëindigd.

Ergernis

Beide zorgaanbieders hebben intussen nog steeds een contract met Samen14, dit tot grote ergernis en frustratie van de PVV Enschede. Raadslid Jan Willem Elferink wil van het college van B en W weten hoe dit kan. De PVV'er wil antwoord op de vraag of Enschede vanaf 1 oktober een nieuwe contractperiode met beide zorgaanbieders aangaat.

Elfrink vindt onder meer dat Enschede - net als Almelo - zorgaanbieders vooraf moet controleren en niet achteraf, zoals dat nu gebeurt. Hij dringt erop aan om alle lopende contracten met zorgbureaus met terugwerkende kracht door te lichten.

Twenterand

De PVV Twenterand wil weten of deze gemeente nog onder het contract uit kan, zoals dat is afgesloten onder de paraplu van Samen14. Ook wil raadslid Erik Veltmeijer antwoord op de vraag hoeveel cliënten afhankelijk zijn van de huishoudelijke ondersteuning door BiOns en 't Thuiszorg en hoeveel zorggeld beide organisaties de afgelopen jaren al vanuit de gemeente Twenterand hebben ontvangen.

Ook wijst Veltmeijer de gemeente erop dat de directeur van BiOns met een eerdere thuiszorgorganisatie al eens failliet was gegaan en dat ze in die zaak door de curator persoonlijk aansprakelijk is gesteld wegens onbehoorlijk bestuur. De juridische procedures die hierover lopen, zijn overigens nog niet afgerond.