Regio Twente vergadert om efficiënter te vergaderen en vergaderdruk te verminderen

Een extra vergadering om in de toekomst minder te kunnen vergaderen. Het klinkt wat vreemd, maar de Regio Twente hield vanavond een extra vergadering om sneller, efficiënter en in de toekomst ook minder te vergaderen.

Bestuurders van de Regio Twente vergaderen wat af en staan daarom ook wel bekend als vergadertijgers. Maar dat gaat mogelijk veranderen. De vergaderdruk is groot en soms wordt een thema in meerdere commissies, lobbyclubs en portefeuilleoverleggen besproken.

Dat kan anders, zo concludeerde de Kring van Gemeentesecretarissen. Dat kwam in juli met een advies over hoe er minder en effectiever kan worden vergaderd. Maar dat advies moest natuurlijk wel worden besproken.

Vergadercultuur

Volgens Arjen Gerritsen van de Regio Twente is het tijd voor een nieuwe vergadercultuur. "Wat we de afgelopen jaren en met de beste bedoelingen hebben gedaan, is dat we veel taken aan de Regio Twente hebben overgedragen. Daardoor is eigenlijk een te grote organisatie ontstaan."

"We moeten het anders organiseren en de focus leggen op de hoofdthema's arbeidsmarkt, economie, duurzaamheid en bereikbaarheid. Alle andere zaken kunnen wel met de veertien gemeenten besproken worden, maar dan op een andere manier."

Ongemakkelijk

Alle gemeenten staan achter het plan. Wethouder Jeroen Diepenmaat van Enschede stelde als voorwaarde dat de nieuwe vergadermethodiek geld of een 'kwaliteitsslag' moet opleveren.

Burgemeester Nauta van de Hof van Twente ging daar niet in mee. "Ik krijg een ongemakkelijk gevoel als het beslist wat moet opleveren. We botsen nu al als het zo'n harde voorwaarde is. We willen toch met z'n allen deze nieuwe weg inslaan. "

Akkoord

Het plan wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Arjen Gerritsen waagt zich niet aan een voorspelling, maar gaat ervan uit dat het nieuwe vergaderprotocol binnen enkele weken of maanden ingevoerd kan worden.

"Voor het zover is, moet er nog wel een aantal keren over worden gesproken, te beginnen morgen."