Provincie Overijssel: "We gaan acceptatie en veiligheid voor LHBTI’ers vergroten"

Gedeputeerde Roy de Witte gaat samen met belangenvereniging COC proberen om meer vrijwilligers te vinden om voorlichting te geven over LHBTI’ers. Dit is een van de maatregelen die de provincie neemt om de acceptatie en veiligheid van LHBTI’ers vergroten.

'Voorlichting is een van de manieren om de acceptatie van LHBTI'ers te vergroten.' Dat is een van de aanbevelingen van het Samenlevingsonderzoek dat is gedaan in opdracht van de provincie Overijssel. In dit onderzoek werden de belevenissen van LHBTI’ers en niet LHBTI’ers onderzocht in de regio. Een meerderheid van de ondervraagden vindt dat er meer aandacht moet komen voor LHBTI op scholen, sportverenigingen en zorginstellingen.



Onveilig

Meer dan vier op de tien LHBTI’ers in Overijssel blijkt zich vaak onveilig te voelen. Ze hebben vaker te maken met asociaal gedrag, zoals schelden en discriminatie. En dit gebeurt niet alleen op straat. Twee derde van de ondervraagde groep voelt zich ook onveilig op school of op werk.



Roze Hoek

Om de acceptatie van LHBTI’ers te verhogen stelt D66-Statenlid Wybren Bakker voor om in elke bibliotheek een Roze Hoek te creëren. "Hier kan informatie komen te staan over LHBTI en kan iedere inwoner van de provincie zelf de informatie opzoeken." Volgens Bakker past deze stimulerende en aanjagende rol bij de provincie.



SGP

SGP is van mening dat dit juist niet een rol van de provincie is. Zij vinden dat de provincie terughouden moet zijn als het gaat om voorlichting. "We willen niet dat er een bepaald visie wordt opgelegd vanuit de overheid", aldus SGP-Statenlid Van Dijk. Volgens hem is het aan scholen om daar een eigen invulling aan te geven.



Platteland

LHBTI’ers uit stedelijke regio’s voelen zich meer geaccepteerd dan in de stad. Dit was een opvallend punt uit het onderzoek en hier wil gedeputeerde Roy de Witte dan ook verandering inbrengen. "Ik ga gemeentes niet verplichten, maar wel verleiden. Elke gesprek dat ik heb in een plattelandsgemeente staat dit onderwerp LHBTI op de agenda."