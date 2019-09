Hancate over mogelijke komst dertig mannen met beperking: "Nu niet, dan niet, nooit niet"

Op een informatiebijeenkomst donderdagavond in Hancate is duidelijk geworden dat de bewoners van het buurtschap niets zien in plannen om van recreatiebedrijf Aktief Overijssel een zorgcomplex te maken. "Nu niet, dan niet, nooit niet", zegt een van insprekers.

Zorginstelling Oranjeborg wil op het terrein, waar nu onder andere een partycentrum zit, een zorgcentrumcomplex bouwen. In dat centrum moeten dertig mannen met een licht verstandelijke beperking worden geplaatst. Daarnaast hebben zij meestal ook psychische problemen en zijn ze verslaafd.

Inwoners zijn tegen

Het bestemmingsplan moet daarvoor wel gewijzigd worden. De gemeenteraad van Hellendoorn moet daar later over beslissen. Maar in de overvolle zaal is snel duidelijk dat er maar weinig mensen in Hancate of de aangrenzende buurtschappen de komst van het zorgcentrum zien zitten.

En dat terwijl Oranjeborgmedewerker Stefan Veldman de zaal nog een vlot gemonteerd filmpje laat zien. Daarin wordt uitgelegd dat de bewoners van Oranjeborg graag hun handen uit de mouwen steken voor buurtbewoners. "Dit zijn onze mannen: harde werkers, stille krachten, zonderlinge vogels", zegt een stem in het filmpje. "Bij ons geen praatgroepjes en slap geouwehoer."

Veel verzet

Ook burgemeester Rikus Jager van de gemeente Westerveld in Drenthe is naar de bijeenkomst gekomen. In zijn gemeente staat in Havelte ook een vestiging van Oranjeborg. Ook daar was eerst veel verzet, zegt hij. Maar nu is iedereen juist blij met de mannen. "Een boer die geprocedeerd heeft en veel geld is verloren aan advocaten is nu gewoon bijna ambassadeur van Oranjeborg. De mannen helpen hem op de boerderij."

De zaal hoort het in stilte aan. Pas nadat een werkgroep uit het buurtschap hun bevindingen presenteert en concludeert dat de locatie volgens hen ongeschikt is voor een zorgcomplex, klinkt er een oorverdovend applaus vanuit de zaal.

'Niet aantrekkelijk voor gezinnen'

De werkgroep ziet onder andere problemen voor basisschool Jan Barbier, dat kampt met teruglopende leerlingenaantallen. "Er zijn al mensen die zeggen dat ze hun kinderen in Hellendoorn op school doen, als deze plannen door gaan", zegt Sabrina Volkerink. "En we worden er niet aantrekkelijker op voor jonge gezinnen. Zo waarborgen wij niet de duurzaamheid van onze buurtschappen en onze school. Dat kan gewoon niet."

Oranjeborg heeft aangegeven dat er geen zedendelinquenten in hun zorginstellingen wonen. Met die opmerking is de zaal allerminst gerustgesteld. Een vrouw in het publiek weet: "Deze mannen kunnen zomaar ineens losgaan. Als ze ergens een kans krijgen, gaan ze ook zomaar los."

Wijkagent

Opvallend was dat de gepensioneerde wijkagent Bert Nijenhuis uit de gemeente Westerveld ook aanwezig was om vragen te beantwoorden. Maar daar had niemand behoefte aan. Na afloop concludeerde hij: "Het lijkt erop dat mensen geen zin hebben om een positief verhaal te horen over Oranjeborg. Jammer, want ik zie dat cliënten daar een veilig plekje vinden wat ze elders niet konden vinden."