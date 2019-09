"De Agractie is niet des boers, die blijven meestal op hun erf, de actie is een statement"

Duizenden boeren gaan dinsdag 1 oktober protesteren in Den Haag. Een deel komt met trekkers, de rest komt met bus en trein naar het Malieveld. De actie wordt door de agrarische sector massaal gedeeld en hoewel niet iedereen mee gaat protesteren, wel begrepen. Belangrijkste pijnpunt 'is het altijd wijzen met een beschuldigende vinger naar de sector'.

Geertjan Kloosterboer is melkveehouder in Oxe en voorzitter van Team Agro. Een organisatie die zich inzet voor promotie van de land- en tuinbouw, de visserij én het open gesprek met de consument centraal stelt.

Ook hij gaat naar Den Haag met zijn zoon. "Ik heb daar wel goed over nagedacht, want actievoeren zit niet zo in de boer. Voor boeren is het klaar. Elke keer krijgen wij te maken met beperkingen en regelgeving die ook nog eens gaande de wedstrijd wordt veranderd of aangepast. Dat werkt niet zo. Ook de negatieve beeldvorming heeft een diepe impact op menig boerengezin. Het is genoeg."

Actievoeren en verbinden

Kloosterboer weet dat niet iedereen naar Den Haag gaat. "Dat is logisch, je hoeft ook geen actie te voeren om je te kunnen vinden in bepaalde standpunten. Maar als sector zijnde is iedereen het er wel over eens dat het gesprek weer mét de boeren gevoerd moet worden en niet alleen over de boeren. De consument leest veel, maar weet eigenlijk heel weinig meer van de waarde van kwalitatief goed voedsel. Dat maken wij elke dag met passie en kennis."

Dat de boeren nu gezamenlijk een statement maken, steunt hij als melkveehouder. Hij hoopt dat na de actie de verbinding die is ingezet tussen boer en burger wordt doorgezet.

"Velen zijn goed bezig. Kom naar de boer toe, ga met eigen ogen kijken hoe het werkt op een boerderij zodat je zelf een beeld krijgt van de dagelijkse gang van zaken. De consument staat zo ver af van het boerenleven en de voedselmakers. Als sector zijn er stappen gezet richting duurzaamheid en welzijn, die stappen worden nog steeds gezet. Met negatieve beeldvorming is echt niemand geholpen. Bovendien klopt het niet."