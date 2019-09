Made in Overijssel: theatertalent tourt door de provincie

Stichting 4 Oost, bestaande uit Zwolse theaters, Deventer Schouwburg, Schouwburg Hengelo en Wilminktheater Enschede, sloeg de handen ineen met OKTO (Overleg Kleine Theaters Overijssel), waar twintig theaters bij aangesloten zijn. "We wilden een serie maken om talent uit Overijssel aan de rest van de provincie te laten zien."

Made in Overijssel

Daaruit ontstond deze serie. Samen met Sanne Meenink, de programmeur van Theater Bouwkunde in Deventer, koos Bouwman de talenten. "We vroegen ons af: 'wie gunnen we nou dat duwtje'. Want daar gaat het in het eerste jaar vooral om. Dat je zichtbaar bent, meters kunt maken en aan zoveel mogelijk mensen je voorstelling kunt laten zien."

De gelukkigen zijn muziektheatercollectief Bovenste Knoopje Open, theatergezelschap Met De Botte Zijde en singer-songwriter Johanneke ter Stege. Voor hen gaan er ineens veel theaterdeuren open.

Bovenste Knoopje Open

Sjoerd van Capelleveen en Job Kühlkamp bevestigen dat. Samen zijn zij Bovenste Knoopje Open. De heren kennen elkaar al sinds groep 2 en studeerden beiden aan ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Zwolle. Het plan was om theaterdocent te worden, maar nu staan ze juist zélf op het podium.

Precies een week geleden ging hun nieuwe voorstelling 'Tijd Zat' in première in Schouwburg Odeon. "Een voorstelling over onze vaders, hun vaders en de vaders die we misschien ooit zullen zijn." Ook mogen ze de zolder van het Zwolse theater als 'kantoor' gebruiken.

Dromen

Het was een drukke week, want afgelopen weekend trad het duo ook op in Theater Bouwkunde. En daarmee zijn de eerste dromen nú al uitgekomen. "Dat is echt een heel mooi karakteristiek theatertje. Daar probeerden we, door zelf te mailen, al drie jaar te staan en nu werd dat gewoon gefaciliteerd", aldus Job.

Bovenste Knoopje Open (Foto: RTV Oost)

En dat is nog maar het begin. Sjoerd vertelt over die avond: "Sanne (programmeur Theater Bouwkunde, red.) kwam naar onze voorstelling kijken en vond het heel tof. Je voelt dan al een beetje dat het volgend jaar misschien weer kan."

'Gaaf'

"Naast dat het voor ons als artiesten gaaf is om op dat soort plekken te staan, laat het ook zien dat het een soort kloof tussen artiest en theater opheft. En dat er wel degelijk vraag naar elkaar is."

De Made in Overijssel-tour loopt nog het hele theaterseizoen. De voorstelling 'Muntjes duiken tussen haaien' van Johanneke ter Stege gaat op 22 november in première in Theater Bouwkunde. Bovenste Knoopje Open en Met de Botte Zijde zijn al volop aan het touren door de provincie.