Provincie Overijssel presenteert begroting met hip filmpje

Het filmpje is vooral bedoeld om te verspreiden via social media. De provincie hoopt zo meer inwoners van Overijssel op een speelse manier te vertellen waar de provincie zoal mee bezig is.

Honderden miljoenen extra

In het filmpje legt Heidema onder meer uit dat de provincie de komende vier jaar 300 miljoen euro extra investeert, bovenop de 480 miljoen euro die voor komende jaar al in de begroting stond. Nieuw zijn de bedragen niet, want bij de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord voor de zomer werd dit al bekend gemaakt.

Voor nieuws moet de begroting zelf er toch echt worden bij gepakt. En dan valt op dat de meeste plannen nog moeten worden uitgewerkt.

N35 en spoor

Wel wordt de eerste 15 miljoen euro in een 'spaarpot' gestopt. Dat geld is voor infrastructurele projecten, waar de provincie zelf niet verantwoordelijk voor is, maar wel graag wil dat het wordt aangepakt. Goede voorbeelden zijn de verbreding van de weg N35 tussen Zwolle en Almelo en het spoor Zwolle-Enschede.

Ook trekt de provincie meer geld uit om burgers te helpen die goede plannen hebben om schone energie op te wekken. Voor evenementen op het gebied van sport en cultuur wordt de komende vier jaar vijf miljoen euro uitgetrokken. Dat is minder dan in de vorige collegeperiode waarin vijf miljoen euro beschikbaar was voor een periode van drie jaar.

Er komt wel extra geld beschikbaar voor kleine en middelgrote bedrijven te helpen. Het gaat om drie miljoen euro die vooral bedoeld is voor innovatie.

"Financieel staat de provincie er verder goed voor", zegt een tevreden gedeputeerde Eddy van Hijum. Zo goed dat de provinciale belastingen (opcenten op de motorrijtuigenbelasting) volgens Van Hijum de komende jaren niet verhoogd worden.