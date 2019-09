Slachtoffer liquidatiepoging in Zwolle krijgt gebiedsverbod voor heel Stadshagen

Het slachtoffer van de liquidatiepoging in de Zwolse wijk Stadshagen heeft een gebiedsverbod voor zes weken gekregen. In die periode mag de 25-jarige man niet in Stadshagen komen. Het besluit is genomen door burgemeester Peter Snijders, politie en Openbaar Ministerie.

In de Van Disselstraat vond afgelopen zondag een schietpartij plaats. Daarop besloot burgemeester Snijders maandag dat de woning voor minstens vier weken dicht moet.

Gistermiddag schrokken buurtbewoners in de wijk Breecamp in Stadshagen, toen de beschoten man zich in de buurt meldde. Dit zorgde voor onrust in de wijk. Daarom hebben gemeente, politie en Openbaar Ministerie extra maatregelen genomen met het nu opgelegde gebiedsverbod.



Burgemeester Peter Snijders: "Wij verwachten dat door deze aanvullende maatregel in ieder geval de komende weken de rust in Stadshagen terugkeert. Vanzelfsprekend gaat het onderzoek in volle gang door en kijken we hoe de situatie zich verder ontwikkelt."