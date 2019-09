Commissie-Remkes: minder hard op wegen en minder vee als oplossing voor de stikstofcrisis

Met 130 kilometer per uur over de A1 en A35 in Overijssel: het hoort binnenkort tot het verleden. Tenminste, als het kabinet een van de adviezen opvolgt die oud-minister Johan Remkes voorstelt om de stikstofcrisis in Nederland het hoofd te bieden. Ook de veestapel moet worden ingekrompen. Die inkrimping van de veestapel is vooral nodig in de omgeving van natuurgebieden. Overijssel telt 24 Natura 2000-gebieden.

Niet alleen de snelheid op rijkswegen moet omlaag ook op provinciale wegen moet minder hard gereden worden om de stikstofuitstoot van auto's te beperken.

Het advies van Remkes komt nadat de Raad van State in mei bepaalde dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) waarmee de overheid de stikstofuitstoot in Nederland wil beperken, niet deugt. Ook Hester Maij, voormalig gedeputeerde van de provincie Overijssel, maakt deel uit van de adviescommissie van Remkes.

Het PAS in het kort Het PAS is een compensatiesysteem, waarbij wordt gekeken naar de opbrengst van stikstofbesparende maatregelen in een bepaald gebied. Een deel van deze opbrengst mag elders weer worden gebruikt voor activiteiten in de buurt van natuurgebieden die juist stikstofuitstoot veroorzaken, zoals de aanleg van een weg of de bouw van woningen. Een prima oplossing, was de gedachte, maar daar was de Raad van State het niet mee eens, want het stond helemaal niet vast dat die toekomstige stikstofdalingen ook gehaald zouden worden. En dus ging er een streep door het systeem. Dat had grote gevolgen, want veel projecten in Overijssel dreigen nu niet door te kunnen gaan.

"In ons welvarende land loop je eerder tegen grenzen aan en zijn scherpe keuzes nodig om natuur en vooruitgang hand in hand te laten gaan", aldus Remkes. "Er zijn maatregelen nodig die zoden aan de dijk zetten." Het gaat volgens Remkes om een advies op de korte termijn met noodmaatregelen. Een uitgebreider advies is mei volgend jaar klaar.

Veehouders opkopen

Volgens de commissie-Remkes moet het probleem bij de bron worden aangepakt, dus bij de sectoren die de meeste stikstof veroorzaken:

veehouderij, verkeer, bouw en industrie. Er moet snel in kaart worden gebracht welke veehouderijen verouderde stalsystemen hebben en relatief veel ammoniak uitstoten bij stikstofgevoelige natuurgebieden. Als dit duidelijk is, kan de overheid een gerichte verwerving of sanering van agrarische bedrijven uitvoeren.

De snelheid op rijks- en provinciale wegen moet omlaag, adviseert Remkes. "Wat rustiger rijden scheelt een hele boel", aldus Remkes. En heel veel langer duurt de reis niet eens, betoogde Remkes in de persconferentie waar hij het advies van zijn commissie toelichtte.

Beperkende maatregelen

Remkes had ook een specifieke opdracht voor provincies. Die moeten op korte termijn in kaart brengen welke industrieën in de buurt van natuurgebieden veel stikstofuitstoot veroorzaken. Vervolgens moet bekeken worden welke maatregelen nodig zijn om die uitstoot te beperken.

Dat er stevige maatregelen nodig zijn, ook in Overijssel, liet gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher eerder al eens doorschemeren.