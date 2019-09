Vandaag de dag met de meeste jarigen? Niet in Overijssel!

In Overijssel zijn de meeste mensen op een andere dag in september jarig (Foto: GettyImages)

Vandaag is de dag waarop de meeste Nederlanders hun verjaardag vieren, maar geldt dat ook voor Overijssel? Nou, nee. In onze provincie is niet 25 september, maar 30 september de datum waarop de meeste mensen jarig zijn.

Nog een paar leuke wetenswaardigheden over (Nederlandse) verjaardagen:

Is september een populaire verjaardagsmaand, in december worden juist opvallend weinig mensen een jaartje ouder. Op feestdagen als Sinterklaasavond en de Eerste en Tweede Kerstdag worden veel minder kinderen geboren, wat erop lijkt dat geboortes voor zover dat mogelijk is, buiten feestdagen worden gepland.

Op schrikkeldag 29 februari is de dag waarop de minste mensen geboren zijn (een kleine achtduizend).

Geboortepatroon

Volgens het CBS is het geboortepatroon in de loop der jaren veranderd. Van de jongste generatie – kinderen tot tien jaar – ligt de geboortedag vooral in zomer, met een piek in september. Vijftigers zijn juist vaker in het voorjaar geboren.

Wil je weten hoeveel mensen in onze provincie tegelijk met jou jarig zijn? Gebruik dan de onderstaande tool!