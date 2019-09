FNV-meldpunt Huishoudelijke Zorg Hengelo: 35 'serieuze' kwesties

Vakbond FVN nam het meldpunt eind vorig jaar in gebruik naar aanleiding van aanhoudende signalen over de verslechtering van de huishoudelijke hulp in Hengelo.

"Hengelo richt zich op de vage norm 'een schoon en leefbaar huis' zonder duidelijk te maken wat daarvoor nodig is aan uren schoonmaakwerk", zei Hupkes destijds. Volgens de FNV schrijven de zorgbedrijven het aantal uren voor waarbinnen een huis moet worden schoongemaakt, terwijl de Centrale Raad van Beroep in oktober vorig jaar bepaalde dat deze werkwijze niet mag.

Reden genoeg voor de FNV om een meldpunt in te stellen. Nu blijkt dat 35 kwesties zoals de FNV deze noemt, aan de gemeente zijn voorgelegd. Van drie kwesties weet Hupkes dat ze inmiddels zijn opgelost. "Deze melders waren FNV-lid. Onze jurist heeft namens hen contact gezocht met de gemeente met als uitkomst dat ze meer uren huishoudelijke hulp krijgen." De overige zaken zijn overgedragen aan een externe jurist die is gespecialiseerd op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Verbazing bij gemeente

De gemeente Hengelo reageerde verbaasd op het in hun ogen hoge aantal kwesties dat ze kreeg voorgelegd. "De hoeveelheid en de aard van de signalen die u zegt binnen te krijgen, staan niet in verhouding tot het geringe aantal bezwaarschriften dat wij als gemeente ontvangen." In 2017 waren vijf Hengeloërs het oneens met het aantal uren huishoudelijke hulp. Een jaar later ging om het twaalf mensen en voor dit jaar staat de teller momenteel op twaalf.

Bovendien heeft de gemeente de ervaring dat het overgrote deel van de mensen met huishoudelijke hulp daar tevreden over is. Dat blijkt uit een zogeheten cliëntervaringsonderzoek. "Daarin zegt 79 procent van de mensen dat ze wisten bij wie ze terecht konden voor hun hulpvraag en 84 procent geeft aan dat ze serieus zijn genomen", staat in een brief van het college van B en W aan de FNV.

"Praktijk is vaak anders"

FNV-woordvoerder Hupkes hecht niet heel veel waarde aan deze hoge tevredenheidsscore. "Op papier kan het allemaal wel kloppen, maar de praktijk is vaak anders. Wij krijgen toch signalen dat er een heleboel dingen niet kloppen."

De FNV blijft erbij dat marktwerking in de zorg geen goed idee is. "De winsten zijn enorm en er gaat te weinig naar de werknemers en de cliënten. Bovendien zijn er zorgmedewerkers die onder druk worden gezet door hun werkgever. Er is best veel intimidatie. Ook wij kregen meldingen binnen van zorgmedewerkers die vertellen dat ze van hun leidinggevenden niet mogen praten over het aantal uren zorg dat ze verlenen. Zelfs niet tegen collega's."

Wie niet piept krijgt niets Hans Hupkes FNV

Hupkes erkent dat de gemeente Hengelo bereid is mensen meer uren huishoudelijke te geven als uit een gesprek blijkt dat dit wenselijk is. "Maar je moet eerst piepen, pas dan krijg je meer uren. Wie niet piept, krijgt niets. En de gemeente Hengelo houdt zich nog steeds niet aan de wet. Ze hanteert nog steeds de norm van een schoon en leefbaar huis. Die norm is onvoldoende voor een Wmo-indicatie."