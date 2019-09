Crossen op een net geoogst maisland? Laat dat maar uit je hoofd

De maisoogst is weer begonnen en voor sommige jongeren betekent dat dat er weer op akkers gecrost kan worden. Maar zo'n activiteit is niet onschuldig, waarschuwt de politie Staphorst.

Het crossen op een maisland kan voor boeren grote problemen opleveren. 'Boeren planten na de maïsoogst een ander gewas, een zogenaamd vanggewas, op de akker om de uitspoeling van stikstof te voorkomen', legt de politie op Facebook uit.

Dit is verplicht voor boeren die op zand of lössgrond telen. "De grond in en rondom de gemeente Staphorst bestaat voornamelijk uit deze grondsoorten. Maar door over deze grond te crossen, worden de zaden of al geplante gewassen vernield."

De boer van wie de akker is, is dan in overtreding. Daardoor kan hij vergunningen verliezen en boetes krijgen.

Dat laatste geldt dan ook voor de crosser, waarschuwt de politie. "Als je wordt betrapt op crossen op een maisland zonder toestemming van de rechthebbende op dat land, krijg je hier een boete voor."