PVV Overijssel wil opheldering over aanbesteding Keolis, enkele weken na 'Bert Boerman-trein'

De Statenfractie van PVV wil opheldering van gedeputeerde Bert Boerman. De partij is verbaasd dat het busvervoer in onder meer de provincie Overijssel is gegund aan Keolis, enkele weken nadat een trein is vernoemd naar Boerman. De PVV wil weten of Boerman bereid is om zijn naam direct van de trein van Keolis te laten verwijderen.

Statenleden van andere partijen zijn terughoudend over de kwestie. "Je merkt in de wandelgangen dat ze er niet graag over praten", zegt politiek verslaggever Simon Dirk Terpstra, "maar als je ze ernaar vraagt, merk je wel begrip voor de vragen van de PVV."

Het is hooguit 'onhandig' hoe Boerman opereert in dit dossier, zo geven Statenleden als reactie op. Dat een vervoersmaatschappij besluit om een trein te vernoemen naar een nog zittende gedeputeerde is één, maar dat je dan ook nog bij de onthulling bent inclusief foto in de krant, dat is waar het wat dreigt te schuren.

'Schijn tegen'

"Dat er dan ook nog een aanbestedingsprocedure loopt en de betreffende vervoersmaatschappij die aanbesteding wint... Dan is het niet gek dat je de schijn tegen hebt, terwijl de provincie juist hoog inzet op integriteit", verklaart Terpstra.

Toch vinden veel Statenleden dat er 'belangrijkere kwesties' zijn om als partij aandacht voor te vragen, zoals de tarieven van kaartjes of de kwaliteit van het openbaar vervoer. De PVV blijft dus alleen staan wat betreft de kritiek op Boerman, al zette Forum voor Democratie eerder ook al vraagtekens bij de 'Bert Boerman Boemel'.

Keolis

In een reactie laat een woordvoerder van Keolis weten dat het bedrijf zich van geen kwaad bewust is. "Wij zien geen enkel verband en het staat los van de aanbesteding. De gedeputeerde speelde geen rol in de beoordeling van de tender. Bovendien gaat het om drie provincies die meededen, ook Flevoland en Gelderland."